الحلقة (25) من "تحت الأرض": "كرارة" يسافر تركيا ويقابل "تولين" ويطلب منها معلومات عن زوجها

كتب : الوطن الأحد 04-08-2013 20:54

شهدت أحداث الحلقة (25) من مسلسل "تحت الأرض"، سفر جمال الجبالي الذي يجسد شخصيته أمير كرارة إلى تركيا، ويتصل بتولين التي تجسد شخصيتها الفنانة التركية الشهيرة بـ"نور"، لمقابلتها.

يطلب جمال من تولين مساعدته بمعرفة كل شيء عن زوجها "المهدي"، أحد أفراد معاوني التنظيم الأمني السري في مصر بتركيا.

يحاول "علي"، الذي يجسد شخصيته ياسر المصري، خطف "سليم" ابن جمال، للضغط عليه للاعتراف بطبيعة العلاقة التي تربطه بزوجته منى التي تجسد شخصيتها إنجي المقدم.

المسلسل من إخراج حاتم علي، وسيناريو وحوار هشام هلال، وتصوير أحمد جبر، وإنتاج عمرو قورة ودينا كريم.