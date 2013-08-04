الحلقة (24) من "بدون ذكر أسماء": "أبوقرن" يخرج من السجن.. و"نوارة" و"معتمد" يرجعان من السعودية

كتب : شاهيستا شريف الأحد 04-08-2013 21:01

في أحداث الحلقة "الرابعة والعشرون" من مسلسل "بدون ذكر أسماء"، بينما يحرس "رجب"، "سلوى" وهي تمارس دورها كمتسولة، يبحث عنها في زحام إشارة المرور كل من "عاطف" و"مبسوطة"، وفجأة يتواجه ثلاثتهم ومعهم "رجب"، وتتفاجأ "سلوى" بمعرفة "عاطف" و"مبسوطة" لبعضهم، مما يثير غضبها ويتسبب في معاملتها لها بجفاء.

من ناحية أخرى، يخرج "أبوقرن" من السجن، وتشك "تغريد" وأمها في أمر "نوارة" من طريقة كلامها وكتابتها في الجواب. وعندما تصل "نوارة" و"معتمد" من السعودية، يفاجأ أهلها بارتدائها للنقاب ويأتي معهم رجل بلحية طويلة.

فيما يطلب "سعيد" من "بشير" أن يعرفه بتجار الحشيش في لبنان، وبعدها يطلب "بشير" من أحد مساعديه أن يعرفه على أحد الأشخاص ويمثل عليه أنه تاجر مخدرات، ويطلب منه إبلاغ الرجل الكبير في مصر.

ويصور "عاطف" حفل العجمي، وتكافئه "نجوى" وتقترح عليه أن يفتتحوا جريدة سوياً.

وتقول "مبسوطة" لـ"نعناعة" إن البنات طردنها لمعرفتهم بعملها كراقصة مع "نعناعة"، وتقول لها إن "شوشا" أحضر لها شقة بعيدة، ولكن تشك "نعناعة" في أمرهم.

يُذكر أن مسلسل "بدون ذكر أسماء" من بطولة الفنانة روبي، والفنانة حورية فرغلي والفنان أحمد الفيشاوي، والراقصة صفوة، ومن تأليف وحيد حامد وإخراج تامر محسن.