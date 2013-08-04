الحلقة (26) من "توالي الليل": عودة "خليفة" و"مشاري" إلى المنزل

كتب : محمد صبري الأحد 04-08-2013 21:09

في الحلقة (26) من "توالي الليل"، تزور "سعاد"، "واضحة" في المستشفى وتطلب منها أن تكتب المنزل وكل ما تملك لها حتى تتركها ولا تراها ثانية، وتتذكر "سعاد" ما عانته من عذاب في صغرها.

ويأخذ "يوسف" كلا من "بهية" و"بسام" إلى البحر ويخبرهما أن ينزلا إلى البحر ويغرقا أو يقتلهما، وذلك لتخويفهما بعدما تسبب به "بسام" من قتل "عبداللطيف"، صديق "يوسف".

وتذهب "مريم" إلى "فيصل" في المستشفى ويخبرها أنه سيشارك في العرض المسرحي ولن يتخلف عنه، وتتم دعوة "بهية" لحضور العرض المسرحي بدون علم "فيصل".

وفي المستشفى، تجد "مريم" بالصدفة "خليفة" و"مشاري" وتفرح لرؤيتهما وتعود بهما إلى المنزل.

في المنزل، يدب الشجار بين "سعاد" و"بسام" وبين "ناصر" و"بيبي"، ويفاجأ الجميع بدخول "خليفة" مع "واضحة" بعد غيابه عن المنزل، ويدخل "خليفة" في الشجار بخصوص نسب "ناصر".

فيما يقدم "فيصل" العرض بكفاءة عالية ثم يقع على الأرض مغشيا عليه وتنقل إلى المستشفى مرة أخرى.

من ناحية أخرى، يحاول "يوسف" التقرب من "شريفة" ويطاردها في كل مكان، حتى مكان عملها.

المسلسل من تأليف جاسم الجطيلي وإخراج علي العلي وبطولة سعد الفرج، أسمهان توفيق، حمد العماني، هبة الدري، صمود، حمد أشكناني، عبير الجندي، نور وعبدالله الطراروة، غدير صقر.