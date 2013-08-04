أخبار عاجلة

علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» -
فيديو| بكري عن مصير الجزيرتين: «الدستورية » هي المعنية بحسم الجدل -
محافظ سوهاج يلتقي مدير منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. DMC

الحلقة (26) من "حمايها وحراميها": "ميشو" يقرر الانتقام من "صفوت"

Google+ Print
الحلقة (26) من "حمايها وحراميها": "ميشو" يقرر الانتقام من "صفوت" الحلقة (26) من "حمايها وحراميها": "ميشو" يقرر الانتقام من "صفوت"

كتب : محمد صبري الأحد 04-08-2013 21:11

في الحلقة (26) من مسلسل "حاميها وحراميها"، بعد أن تم خطف "فطين" في القاهرة والاعتداء عليه بالضرب، تذهب أمه "غالية" إلى للبحث عنه، وتذهب إلى مكان "ميشو" حيث تسكن "دنيا" التي تطمئنها أنه سيعود سالما.

وبعد أن يعرف "ميشو" بأمر الاعتداء على "فطين"، يذهب لينقذه من رجال "صفوت" ويعيده إلى امه مرة أخرى.

من ناحية أخرى، يعرف "صفوت" من ابنته أن "التركي" هو الذي أهداها الخاتم غالي الثمن، ويشك في ان "ميشو" و"التركي" يخططان لمصلحتهما.

وبعد أن يحقق "نضال" مع "البرازيلي" في قضية السرقة، يفرج عنه ليستطيع الوصول إلى شركائه.

فيما يعلم "نضال" بأن "الخولي" على علاقة بكل من "عنتر" و"صفوت نصار"، وان له علاقة بالأحداث التي تدور وآخرها حادثة سرقة محل المجوهرات.

فيما يخبر "ميشو"، "التركي" أنه سيذهب لينتقم من "صفوت" بعد ما فعله مع "فطين" من تعريض حياته للخطر.

المسلسل من إخراج: عصام شعبان، وتأليف: محسن رزق، ومن بطولة: سامح حسين، عايدة رياض، إنجي وجدان، مي كساب.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر

نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير"

نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير"

فيديو| رئيس المصري: سنوافق على بيع جمعة وكابوريا بشرط

فيديو| رئيس المصري: سنوافق على بيع جمعة وكابوريا بشرط