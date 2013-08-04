الحلقة (26) من "حمايها وحراميها": "ميشو" يقرر الانتقام من "صفوت"

كتب : محمد صبري الأحد 04-08-2013 21:11

في الحلقة (26) من مسلسل "حاميها وحراميها"، بعد أن تم خطف "فطين" في القاهرة والاعتداء عليه بالضرب، تذهب أمه "غالية" إلى مصر للبحث عنه، وتذهب إلى مكان "ميشو" حيث تسكن "دنيا" التي تطمئنها أنه سيعود سالما.

وبعد أن يعرف "ميشو" بأمر الاعتداء على "فطين"، يذهب لينقذه من رجال "صفوت" ويعيده إلى امه مرة أخرى.

من ناحية أخرى، يعرف "صفوت" من ابنته أن "التركي" هو الذي أهداها الخاتم غالي الثمن، ويشك في ان "ميشو" و"التركي" يخططان لمصلحتهما.

وبعد أن يحقق "نضال" مع "البرازيلي" في قضية السرقة، يفرج عنه ليستطيع الوصول إلى شركائه.

فيما يعلم "نضال" بأن "الخولي" على علاقة بكل من "عنتر" و"صفوت نصار"، وان له علاقة بالأحداث التي تدور وآخرها حادثة سرقة محل المجوهرات.

فيما يخبر "ميشو"، "التركي" أنه سيذهب لينتقم من "صفوت" بعد ما فعله مع "فطين" من تعريض حياته للخطر.

المسلسل من إخراج: عصام شعبان، وتأليف: محسن رزق، ومن بطولة: سامح حسين، عايدة رياض، إنجي وجدان، مي كساب.