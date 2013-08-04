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الحلقة (25) من "خلف الله": محاولة فاشلة لاختطاف "نور الشريف" من منزل "فريدة"

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الحلقة (25) من "خلف الله": محاولة فاشلة لاختطاف "نور الشريف" من منزل "فريدة" الحلقة (25) من "خلف الله": محاولة فاشلة لاختطاف "نور الشريف" من منزل "فريدة"

كتب : أحمد العميد منذ 57 دقيقة

شهدت الحلقة الخامسة والعشرون من مسلسل "خلف الله"، محاولة اختطاف "خلف الله"، الذي يقوم بدوره الفنان نور الشريف، من منزل "فريدة"، التي تقوم بدورها الفنانة صبا مبارك، حيث أرسل "حاتم" رجاله لاقتحام فيلا "فريدة" واختطاف "خلف الله" من داخله.

ولكن "خلف الله" شعر بتحركات غريبة داخل الفيلا مما جعله يتخذ حذره ويوقظ "فريدة" ونجلها "كريم"، ويختبئ بهم داخل إحدى غرف الفيلا، وسلح نفسه بسكين وقبض على أحد رجال "حاتم" إلا أن زميله أطلق النار على "خلف الله" فتلقاها رجل "حاتم" بدلا من "خلف الله" عن طريق الخطأ ليسقط على الأرض ميتًا، ويفر زملاؤه من الفيلا بعد مقتل صديقهم.

وعقب وصول قوات الشرطة لرفع البصمات وحمل الجثة لفحصها من قِبل الطب الشرعي، طلب "خلف الله" بقاء قوات من الشرطة لحماية الفيلا بعد الحادث، وتمت الاستجابة لمطلبه وأخذ رجال الشرطة مواقعهم في محيط الفيلا وعلى أبوابها، وكان للحادث أثره السيئ على "حاتم" بعد أن علم بمقتل أحد رجاله، وفشلت محاولة خطف "خلف الله".

يذكر أن مسلسل "خلف الله" تأليف زكريا السيلي، وبطولة النجم القدير نور الشريف، وصبا مبارك، ومي سليم، وعبير صبري، سميرة عبدالعزيز وخليل مرسي، وعبير منير، ومحمد حلاوة، ومن إنتاج شركة بانوراما للإنتاج الفني ومن إخراج حسني صالح.

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