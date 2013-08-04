الحلقة (25) من "حاميها وحراميها": "ميشو" يذهب للقاء "البرازيلي" في السجن

كتب : محمد صبري منذ 45 دقيقة

في الحلقة (25) من "حاميها وحراميها"، يتم التحقيق مع "صفوت" في قضايا تربح وغسيل أموال، وينكر كل التهم الموجهة إليه.

فيما يذهب "فطين" لمقابلة "نضال" في مكتبه، ولكنه يفاجأ بقدوم "الخولي" إلى المكتب، فيخفي ملامح وجهه حتى لا يتعرف عليه ويهرب من المكتب.

من ناحية أخرى، يحقق "نضال" في قضية سرقة محل المجوهرات ويتوصل إلى أن صانع الطلقات هو "البرازيلي".

يذهب "الخولي" إلى منزل "التركي" ليعرف حقيقة المجوهرات المسروقة، وهناك يهدده "ميشو" بالقتل إذا تعرض لهما، ويخبره أنه إذا تم القبض عليه سيعترف بالعمليات التي نفذها له.

ويذهب "ميشو" للقاء "البرازيلي" في السجن بعد رشوة العسكري الموجود.

المسلسل من إخراج: عصام شعبان، وتأليف: محسن رزق، ومن بطولة: سامح حسين، عايدة رياض، إنجى وجدان، مى كساب