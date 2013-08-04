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الحلقة (23) من "بدون ذكر أسماء": "سلوى" تبدأ في التسول مع "رجب"

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الحلقة (23) من "بدون ذكر أسماء": "سلوى" تبدأ في التسول مع "رجب" الحلقة (23) من "بدون ذكر أسماء": "سلوى" تبدأ في التسول مع "رجب"

كتب : شاهيستا شريف منذ 40 دقيقة

في أحداث الحلقة "الثالثة والعشرون" من مسلسل "بدون ذكر أسماء"، تذهب "سلوى" لـ"أصيلة"، وتحكي لها عن موضوع تحقيقها الصحفي وتطلب حمايتها عندما تنزل الشارع، وتتنكر "سلوى" كمتسولة وتبدأ ممارسة عملها، وتأخذ من "مبسوطة" بعض المعلومات والنصائح لتفيدها في تقمس الدور.

فيما تبدأ "مبسوطة" في التدرب على الرقص، ويحاول "شوشا" أن يقنعها بالعمل في كباريه بوسط البلد وأن تترك سكن الطالبات وتسكن وحدها، وتكتشف "النعجة أصيلة" أن "سلوى" تعرف تفاصيل كثيرة عنها، وتستنتج أنها من طرف "مبسوطة".

وتبدأ "سلوى" في التسول، ويذهب "عاطف" ليبحث عنها، وفي نفس الوقت تذهب "مبسوطة" للاطمئنان عليها من بعيد، و"رجب" يحميها ويضع عينه عليها من بعيد.

وتكلف "نجوى"، "عاطف" بمهمة في حفل هام بالعجمي لكبار رجال المجتمع والأعمال.

ويتعلم "أحمد" صناعة الحلويات في بيت "ربيع الحلواني"، وترسل "نوارة" جوابا تقول فيه إنها ستصل في القريب العاجل ومعها مفاجأة ستسر الجميع.

يذكر أن مسلسل "بدون ذكر أسماء" من بطولة الفنانة روبي، والفنانة حورية فرغلي والفنان أحمد الفيشاوي، والراقصة صفوة، ومن تأليف وحيد حامد وإخراج تامر محسن.

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