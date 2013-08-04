الحلقة (25) من "قرمش": "مساج" سند يقربه من المسؤولين ويجعله واحدا منهم

كتب : سارة سعيد منذ 28 دقيقة

في الحلقة (25) من المسلسل الكوميدي "قرمش"، والتي تحمل عنوان "المهمزجي"، اعتقد "سند"، الذي يلعب دوره الفنان طارق العلي، أن هناك مشكلة بالعمل بعد استدعاء وكيل الوزارة التي يعمل بها له، إلا أنه يجده يطلب منه أن يعمل له مساجا لظهره وبعدها يجد أن ظهره ارتاح، ويقرر وكيل الوزارة تعيينه سكرتيره الأول بالمكتب.

ويعمل "سند" على استغلال منصبه الجديد في تحقيق مطالب شخصيه له ولزوجته ولابنه، ويرشحه وكيل الوزارة ليعمل مساج لصديق له ذو منصب رفيع، ويرغب هذا الصديق في تعيين "سند" سكرتيرا له أيضا لعمل مساج له، ويطلب منه "سند" نقل ابنه من مدرسته إلى مدرسة أفضل.

ويعمل "سند" على ابتزاز المسؤولين مقابل ألا يفضحهم أنه سكرتير لهم لعمل مساج للتخلص من آلام ظهورهم وأكتافهم، ويصبح "سند" مقربا من المسؤولين ثم يقنعه أحدهم بالتوقيع على أحد الصفقات ويعين أبناءه مستشارين له.

مسلسل "قرمش"، بطولة طارق العلي وهيا الشعيبي وفاضل ناجي وشاهين شاهين، ومن تأليف أيمن الحبيل، ومن إخراج نعمان حسين.