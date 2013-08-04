الحلقة (24) من "طاحون الشر2": "نظيرة" ترفض زواج "ناصر" من "مروة"

كتب : شاهيستا شريف منذ 19 دقيقة

في أحداث الحلقة "الرابعة والعشرون" من مسلسل "طاحون الشر 2"، تذهب "مروة" لزيارة "هيام"، وتقترح "هيام" على عمتها "وفاء" زواج "ناصر" من "مروة" ولكن ترفض "نظيرة" الفكرة لأنها لا تريده أن يتزوج من أرملة، ثم تتذكر "وفاء" حوارها مع "وفيقة" وعهدها برد حق "ناصر"، فتقول لأبو "ناصر" إنها تخاف الله لأن "ناصر" ليس من صلبهم وسيأخذ مال بناته، وأنه يجب أن يعرف أنه ليس ابنهم.

ويطلب "البري" من "عاصم بك" أن يكتب كتابه على "نرجس" قبل أن يسافر حيفا ليأتي بـ"تحسين"، وفي نفس الوقت يطلب "عاصم" من أحد رجاله الذهاب لحيفا ويقول له إن "البري" لن يذهب.

من ناحية أخرى، يذهب "أبوشكري" لـ"أبوسعيد"، ليتوسط في طلب الصلح بينهما وبين عائلة "أبوناصر".

فيما يتم نقل رئيس الكراكون بناءً على طلب "عاصم بك"، ويترقى "نحيب" ويستلم "نجيب" مكانه.

يذكر أن مسلسل "طاحون الشر 2" هو مسلسل سوري من بطولة بسام كوسا، منى واصف، صباح الجزائري، سلمى المصري، وميلاد يوسف، ومن تأليف مروان قاووق وإخراج "ناجي طعمي"، تدور أحداث المسلسل في فترة الاحتلال الفرنسي لسوريا، وتناقش الصراعات على السلطة والمال والثأر والحب.