مدرب أورلاندو: كنت أتمنى مواجهة الأهلي في ظروف طبيعية

اعترف روجر دي سا المدير الفني لأورلاندو بايرتس أن فريقه استغل صيام لاعبي الأهلي ودرجة الحرارة المرتفعة في الجونة في تحقيق الفوز على الفريق الأحمر 3-0 في دوري أبطال إفريقيا.

وتلقى الأهلي الخسارة الأكبر في تاريخه على ملعبه بدوري أبطال إفريقيا، أمام أورلاندو بايرتس بثلاثة أهداف دون رد، في الجولة الثانية من دور المجموعات بالمسابقة.

وقال دي سا في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "احترم الأهلي رغم النتيجة الكبيرة، وكنت أتمنى أن أواجهه في ظروف طبيعية".

وأوضح "فريقي نجح في استغلال تأثر لاعبي الأهلي بالصيام ودرجة الحرارة المرتفعة".

وعبر دي سا عن سعادته بكرم الضيافة الذي وجده في مصر.

وأتم "سنرد كرم الضيافة الذي وجدناه في مصر للاهلي عند زيارته لنا في جنوب إفريقيا".