أخبار عاجلة

علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» -
فيديو| بكري عن مصير الجزيرتين: «الدستورية » هي المعنية بحسم الجدل -
محافظ سوهاج يلتقي مدير منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

مدرب أورلاندو: كنت أتمنى مواجهة الأهلي في ظروف طبيعية

Google+ Print
مدرب أورلاندو: كنت أتمنى مواجهة الأهلي في ظروف طبيعية مدرب أورلاندو: كنت أتمنى مواجهة الأهلي في ظروف طبيعية

اعترف روجر دي سا المدير الفني لأورلاندو بايرتس أن فريقه استغل صيام لاعبي الأهلي ودرجة الحرارة المرتفعة في الجونة في تحقيق الفوز على الفريق الأحمر 3-0 في دوري أبطال إفريقيا.

وتلقى الأهلي الخسارة الأكبر في تاريخه على ملعبه بدوري أبطال إفريقيا، أمام أورلاندو بايرتس بثلاثة أهداف دون رد، في الجولة الثانية من دور المجموعات بالمسابقة.

وقال دي سا في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "احترم الأهلي رغم النتيجة الكبيرة، وكنت أتمنى أن أواجهه في ظروف طبيعية".

وأوضح "فريقي نجح في استغلال تأثر لاعبي الأهلي بالصيام ودرجة الحرارة المرتفعة".

وعبر دي سا عن سعادته بكرم الضيافة الذي وجده في .

وأتم "سنرد كرم الضيافة الذي وجدناه في مصر للاهلي عند زيارته لنا في جنوب إفريقيا".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر

نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير"

نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير"

فيديو| رئيس المصري: سنوافق على بيع جمعة وكابوريا بشرط

فيديو| رئيس المصري: سنوافق على بيع جمعة وكابوريا بشرط