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جوزيه: موقف الأهلي بات صعبا

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جوزيه: موقف الأهلي بات صعبا جوزيه: موقف الأهلي بات صعبا

وصف مانويل جوزيه المدير الفني السابق لفريق الأهلي هزيمة المارد الأحمر أمام أورلاندو بايرتس بثلاثية نظيفة في دوري أبطال إفريقيا بالسيئة للغاية.

وقال جوزيه في تصريحات إذاعية عقب المباراة "الأهلي خسر 3-0؟ إنها نتيجة سيئة للغاية."

وأضاف جوزيه "موقف الأهلي بات صعب للغاية، في ظل تلك الظروف الصعبة التي تعاني منها الكرة المصرية بشكل عام."

ويتذيل الأهلي المجموعة الأولى برصيد نقطة متأخرا بفارق الأهداف عن الزمالك الثالث، وثلاث نقاط عن ليوبار الوصيف وأورلاندو المتصدر.

ويخرج الأهلي لملاقاة ليوبار في الكونجو خلال الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري الأبطال، أحد أيام 16 أو 17 أو 18 أغسطس الجاري.

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