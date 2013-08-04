مدرب الأهلي يحمل الدولة مسؤولية الهزيمة

ألقى محمد يوسف المدير الفني لفريق الأهلي مسؤولية الهزيمة أمام أورلاندو بايرتس في دوري أبطال إفريقيا على عاتق مسؤولي الدولة.

وقال يوسف عقب الهزيمة بثلاثية نظيفة "مسؤولو الدولة هم المسؤولون عن الهزيمة، فلقد طلبنا منذ نهاية مباراة الزمالك أن نواجه أورلاندو على ملعب يتيح لنا خوض المباراة عقب الإفطار."

وتابع يوسف "تأثر اللاعبون بالحر والصيام، على عكس لاعبي أورلاندو الذين خاضوا المباراة بأجهزية أكبر نظرا لعدم صيامهم."

وأضاف يوسف "موقفنا بات صعبا، ولكن مازال هناك أمل في التأهل لدور نصف النهائي، وسنقاتل من أجله."

خسارة المارد الأحمر جعلته يتذيل المجموعة الأولى برصيد نقطة، بفارق الأهداف عن الزمالك الثالث وأربع نقاط عن ليوبار الوصيف وبطل جنوب إفريقيا المتصدر.