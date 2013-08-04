طولان: هزيمة الزمالك لا تؤثر على تأهله لنصف النهائي

يؤمن حلمي طولان المدير الفني للزمالك أن هزيمة فريقه أمام ليوبار الكونجولي في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات لن تؤثر على مستقبل الفريق في دوري أبطال إفريقيا.

وخسر الزمالك بهدف أمام ليوبار الكونجولي وبات ثالث المجموعة الأولى متفوقا على الأهلي بفارق الأهداف.

وقال طولان في تصريحات ذكرها الموقع الرسمي للزمالك عقب المباراة: "المنافسة شرسة بين الفرق الأربعة، وفرص التأهل متساوية والخسارة اليوم ليست نهاية المطاف".

وأضاف "الزمالك قادر على التعويض في المباريات المقبلة والصعود للدور قبل النهائي هدفا سنسعى إلى تحقيقه خلال الفترة المقبلة".

واختتم "النتائج في هذه المجموعة ستكون غير متوقعة، ومن السهل أن يخسر أي فريق على ملعبه في ظل تقارب المستويات ولم يوجد فريق حسم تأهله فمازلنا في المرحلة الثانية".