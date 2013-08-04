بالصور .. محامو المنوفية يقيمون افطار جماعى تحت عنوان “فى حب مصر “



> نظمت نقابة المحامين بمحافظة المنوفية اليوم الاحد حفل افطارها السنوى تحت عنوان “فى حب مصر ” بحضور اللواء ياسين طاهر سكرتير عام محافظة المنوفية واللواء سعيد توفيق مدير امن المنوفية وعدد من قيادات المحافظة و وكلاء الوزارات فى المحافظة وممثلى الاحزاب السياسية بالمنوفية والقمص بولا يعقوب “ممثلا عن الكنيسة المصرية “.

قال “خالد راشد ” نقيب المحامين بالمنوفية “: ان الافطار هذا العام كان له طعم اخر غير كل الاعوام الماضية وان جميع الاحزاب والقوى الثورية وممثلى الازهر والكنيسة المصرية شرفوا النقابة بالحضور , وتقدم راشد بالشكر الجميع من ممثلى المحافظة والاحزاب بحضورهم .

واشار راشد ان الكل يسعى الان الى توحيد الصف خلف الشباب من اجل الوصول الى هدفنا الرئيسى وهو التقدم والرقى وان تتماسك كل الاحزاب السياسية فى الفترة القادمة .