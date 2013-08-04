مصرع 4 إسرائيليين بينهم جنديين وإصابة 30 في حادث بإسرائيل

لقي أربعة إسرائيليين بينهم جنديان مصرعهم وأصيب نحو 30 آخرين بجروح إصابة ثلاثة منهم وصفت بـ”الخطرة” في حادث سير مروع وقع على على طريق قرب مفرق سوريك جنوب إسرائيل.

> وأفادت مصادر إسرائيلية أن الحادث وقع بين حافلة تابعة لشركة “متروبولين” وبين شاحنة لنقل النفايات، وأن أكثر من عشر سيارات إسعاف وسيارات علاج مكثف هرعت إلى المكان لنقل المصابين إلى المستشفيات.

> وتم نقل الجرحى إلى مستشفيات “هداسا” في القدس، و”سوروكا” في بئر السبع، و”برزيلاي” في عسقلان، واستعانت قوات الإنقاذ بمروحيات تابعة لمؤسسة “نجمة داوود الحمراء” ووحدة إنقاذ تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي في نقل المصابين إلى المستشفيات.

> وتجري الشرطة الإسرائيلية تحقيقات مع سائقي الحافلة والشاحنة لمعرفة ملابسات الحادث.