وقفة لأعضاء الدستور تنديدًا بعودة الفلول

نظم عدد من أعضاء حزب الدستور بالإسكندرية، مساء اليوم الأحد، وقفة إحتجاجية أثناء الفطار السنوي للحزب وذلك لرفض المدعوين من القيادات الأمنية والقيادة المنطقة الشمالية وأحزاب الفلول، للحفل الإفطار السنوي لحزب الدستور بالإسكندرية علي حد قول المتظاهرين .

وحمل المشاركون لافتات أمام قاعدة دخول الإفطار، والتي كتب عليها “لا لإقصاء أعضاء الدستور”، و”نرفض دعوة الفلول”، و”نرفض تحويل حزب الدستور إلى حزب الوطني الجديد”.

وإنتقد أكثر من 83 من أعضاء الحزء إقامة الإفطار في احد أشهر القاعات بالاسكندية الى جانب معربين عن رفضهم لما اسموه بزخ في غير موضعة وتجاهل اعضاء الحزب وعدم إقامه فاعليات بحجه عدم وجود تمويل .