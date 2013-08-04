نشطاء يطالبون بسحب جائزة نوبل من توكل كرمان

دشن نشطاء يمنيون حملة توقيعات على موقع”افاز نت” .من اجل تقديم طلب الى الاكاديمية السويديه لسحب جائزة نوبل للسلام من الناشطه اليمنيه توكل كرمان

وقال مؤسس الحملة الناشط اليمنى عبد المجيد النهارى ان 600شخصا وقعوا على العريضه.وقالوا فيها”اننا لانقبل ان يكون دعاة الحرب ومحرضى الفتن .هم من يسميهم العالم دعاة سلام

واضاف النهارى” ان جائزة نوبل تتعارض فى اهدافها واسمها مع ما تدعوا الية توكل كرمان من اثارة الكراهية والحقد ودعوات التخريب والتحريض على العنف.وبامكان من يتابع مشسيرتها التحريضيه ان يرى ويسمع مدى ماتتسبب فيه ضد غالبية المجتمع.

ومن ناحية اخرى وعبر صفحته على الفيس بوك كتب الاعلامى اليمنى الجنوبى نزار الماس..ﺑﻌﺪ ﺍﻥ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺍﺯﻣﺔ ﻣﺼﺮ ﺍﻋﺘﻘﺪ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ ﺳﻮﻑ ﻟﻦ ﻳﺴﻜﺘﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺾ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻪ ﺗﻮﻛﻞ ﻭﺳﻴﺒﺬﻟﻮﻥ ﻗﺼﺎﺭ ﺟﻬﺪﻫﻢ ﺑﻐﻴﺔ ﺳﺤﺐ ﺟﺎﺋﺰﺓ ﻧﻮﺑﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻻ‌ﻧﻬﺎ ﺍﺳﺄﺕ ﻟﻠﺠﺎﺋﺰﺓ