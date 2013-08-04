أمطار غزيرة تتسبب فى سيول وتشل الحركة بالخرطوم

حوصر الآلاف من سكان الخرطوم فى منازلهم، بسبب السيول التى نتجت عن أمطار غزيرة، هطلت على العاصمة السودانية خلال الأيام القليلة الماضية.

وأفادت وكالة الأنباء السودانية بأن السلطات ألقت بالمظلات مواد غذائية فى شرق العاصمة، بعد أن وصل ارتفاع المياه فى بعض الأحياء إلى متر ونصف متر.

وتقع الخرطوم على نهر النيل وسط مناطق صحراوية، إلا أن الأمطار الغزيرة التى هطلت حولت بعض أحيائها إلى بحيرات ما عرقل حركة السكان.

وقال محمد مصطفى السنارى مفوض العون الإنسانى فى ولاية الخرطوم إن "الولاية شرعت فى تقديم المساعدة إلى السكان عن طريق الإسقاط الجوى".

وأضاف "قدمنا للسكان مواد غذائية ونحو عشرة آلاف خيمة وأدوية وأغطية".