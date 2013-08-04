فريق أمل العالم بالسويس يقيم إفطارًا جماعيًا للمسنين

أصدر فريق أمل العالم بيان يوضحون أنهم نظموا حفل افطارا جماعيا لمسنين بدار المسنين بمنقطة الملاحة بحضور أعضاء الفريق ونخبة من الصحفين واعلامين المحافظة .

قال عمرو الزهيرى، قائد الفريق ، ان افطارا اليوم ضمن الدور الاجتماعى الذى يقوم بيه الفريق ، واشار ان الفريق اليوم يحتفل بمرور العام على تأسيسه قام من خلالها بالعديد من الاعمال الخيرية .

كما اشار الزهيرى ، ان الفريق سيعى الفترة القامة الى زيارة العديد المستشفيات والمراكز الصحية والتعرف على احتجاجيات المرضة ، بالاضافة الى توفير ملابس للاطفال الايتام بمناسبة العيد .