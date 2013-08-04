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بالفيديو .. دروجبا 2-1 أرسنال

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بالفيديو .. دروجبا 2-1 أرسنال بالفيديو .. دروجبا 2-1 أرسنال

حول ديديه دروجبا مهاجم جالاتا سراي تأخر فريقه بهدف أمام أرسنال على ملعب الإمارات إلى فوز بهدفين خلال 10 دقائق فقط في المباراة التي جمعتهما يوم السبت.

وجاءت المباراة الودية ضمن كأس الإمارات التي يستضيفها معقل فريق المدفعجية.

أرسنال ظل متقدما عن طريق ثيو والكوت مهاجم الفريق الذي سجل في الدقيقة 40، قبل أن يبدأ الفيل دروجبا في معادلة النتيجة بداية من الدقيقة 79 من ركلة جزاء.

وفي الدقيقة 88 ينجح دروجبا في تسجيل هدف الفوز بعد استلامه كرة داخل منطقة الجزاء بيمينه ويراوغ بها خط الدفاع، ويسدد بيساره معلنا فوز جالاتا سراي.

هدفا دروجبا في المدفعجية هو رقم 15، إذ سجل في أرسنال عندما كان مع تشيلسي 13 هدفا في الدوري وكأس إنجلترا والدرع الخيرية وكأس رابطة المحترفين.

ولدى دروجبا خمسة أهداف في شباك أرسنال على ملعب الإمارات، ورفع حصيلتهما بهدفي اليوم.

شاهد الأهداف

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فيديو اليوم السابع

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