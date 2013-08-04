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مدير «أكاديمية المعلمين»: قرار وزاري بتعيين 23 ألف معلم استوفوا الشروط

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مدير «أكاديمية المعلمين»: قرار وزاري بتعيين 23 ألف معلم استوفوا الشروط مدير «أكاديمية المعلمين»: قرار وزاري بتعيين 23 ألف معلم استوفوا الشروط
قال الدكتور رمضان محمد رمضان، مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين، بأنه صدر قرار وزاري تضمن تعيين المعلمين الذين استكملوا متطلبات التعيين والبالغ عددهم 23 ألف معلم، وأضاف أنه سيتم استقبال أوراق الدفعة التالية ابتداء من منتصف أغسطس الجاري، وطالب رمضان المعلمين الذين تنطبق عليهم الشروط التقدم إلى إداراتهم التعليمية. من ناحية أخرى، قال الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، إن باب التسجيل بالأكاديمية المهنية للمعلمين مازال مفتوحًا، سواء للدورات التدريبية للترقي أو التسكين على كادر المعلمين لمن لم يتم تسكينه من المعلمين.  

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