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المتحدث الإعلامى لـ"تكتل شباب السويس" يتقدم باستقالته

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المتحدث الإعلامى لـ"تكتل شباب السويس" يتقدم باستقالته المتحدث الإعلامى لـ"تكتل شباب السويس" يتقدم باستقالته

قدم إسلام مصدق المتحدث الإعلامى لتكتل شباب السويس استقالته من عضوية التكتل وقام بتسليمها لأعضاء التكتل وإعلانها بشكل رسمى عبر صفحة التكتل على موقع التواصل الاجتماعى " الفيس بوك "، موضحا أن الاستقالة لأسباب شخصية وبعيدة عن أى خلافات سياسية وأنه يتمنى لهذا الكيان الاستمرار.

هذا وعلم "اليوم السابع" أن عددا من أعضاء التكتل تقدموا باستقالتهم خلال الاجتماع الذى عقدوه أول أمس.
> يأتى ذلك فى الوقت الذى أعلن فيه عدد من القيادات الشبابية والثورية بالسويس أن هناك كيانا ثوريا وشبابيا جديدا سيتم تشكيله خلال أيام سيكون أولى مهامه الدستور وتنظيم حملات توعية وإقامة ورش عمل عن المواد المقترحة فى الدستور الجديد، بالإضافة إلى إقامة محاضرات عن المحليات بحضور خبراء فى العمل المحلى لصناعة كوادر وقيادات شابة قادرة على خوض انتخابات المحليات والمجالس النيابية فى الفترة القادمة.

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