اتحاد عمال مصر يلتقى وزير القوى العاملة لبحث مطالب عمال الإسكندرية

التقى "كمال أبو عيطة" مع اتحاد عمال مصر الديمقراطى، أمس السبت، بحضور "يسرى معروف" رئيس الاتحاد، و"محمد عويس" نائب الرئيس، و"سعد شعبان" الأمين العام، و"مجدى سالم" أمين الصندوق المساعد، وحضر من المجلــس الاستشـارى "نبيل عبد الغنى" و"طلال شكر"، كما حضر "عادل زكريا" رئيس تحرير مجلة كلام صناعية، كما حضر اللقاء من نقابات كادبورى بالإسكندرية وفرج الله وتيتان "أسمنت الإسكندرية" وإكسون موبيل.

استمع الوزير فى بداية اللقاء لشرح تفصيلى من القادة النقابيين بهذه الشركات للمشاكل التى تواجه العمال ومظاهر الاضطهاد والتمييز، الذى تعرض له قادة النقابات المستقلة منذ تأسيسها، وكان آخرها إحالتهم للمحكمة العمالية لفصلهم بسبب دفاعهم عن حقوق زملائهم.

ثم قدم المجلس التنفيذى للاتحاد رؤيته للمرحلة الراهنة وشدد على الأهمية القصوى للإصدار العاجل لقانون الحريات النقابية، وإصدار قانون بالحد الأدنى للأجور لكافة القطاعات الاقتصادية فى مصر، وكذلك تشكيل لجان لفض المنازعات العمالية وحلها اعتماداً على الحوار الاجتماعى والتركيز على الثلاثية التى تضم كلا من ممثلى العمال وأصحاب العمل ووزارة القوى العاملة، من أجل ضمان آلية مستمرة لفض منازعات العمل على أسس تؤدى لاستقرار حقيقى فى مصر.

كما أكد أعضاء المجلس التنفيذى على أهمية عودة المفصولين من أعمالهم بسبب نشاطهم النقابى منذ صدور إعلان الحريات النقابية فى 12 مارس 2011 حتى الآن، وأهمية إدخال تعديلات جذرية على قانون العمل 12 لسنة 2003 يضمن التوازن بين طرفى علاقة العمل وإرساء قواعد العدالة بين الحقوق والالتزامات أخذاً فى الاعتبار معايير العمل الدولية.