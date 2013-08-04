بالصور.. آثار اقتحام مستشفى قوص فى أحداث أمس بقنا

مع استمرار إغلاقها لليوم الثانى وامتناع الأطباء عن العمل مطالبين بتوفير الحماية لهم، ينشر "اليوم السابع" صورا خاصة التقطت لمستشفى قوص المركزى تبرز حجم التلفيات التى تعرضت لها المستشفى العام للمدينة، ليلة أمس، وتحطيم قسم الاستقبال وتكسير أسرة قسم الطوارئ وأنابيب الأكسجين وأحواض المياه وسيارة إسعاف داخل المستشفى.

تعود تفاصيل اقتحام المستشفى إلى خلاف نشب أمس السبت بين شخصين من عائلة العدوى أولاد عمومة بدأت بمشادة كلامية، تطور الأمر لإخراج أحدهما لسلاح نارى وأطلق أعيرة نارية طائشة أسفرت عن مصرع ابن عمه وأحد المارة من سلوى إدفو، يعمل بمصنع الورق، أسفرت عن إصابته إصابات بالغة تم نقله لمستشفى الأقصر الدولى فى حالة حرجة.

قام عدد من عائلة العدوى باقتحام مستشفى قوص المركزى وتحطيم السيارات والنوافذ وغرفة الاستقبال واستخدام سلاح أبيض ضد طبيب المستشفى، أسفر الحادث عن غلق الأطباء والممرضين للمستشفى احتجاجا على عدم توافر الأمن مطالبين بتوفير الحماية الأمنية وتم إخطار مرفق الإسعاف بعدم نقل أى حالات للمستشفى.



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