بالفيديو .. أورلاندو يلحق بالأهلي الخسارة الأكبر في تاريخه على ملعبه

تلقى الأهلي الخسارة الأكبر في تاريخه على ملعيه بدوري أبطال إفريقيا، أمام أورلاندو بايرتس بثلاثة أهداف دون رد، في الجولة الثانية من دور المجموعات بالمسابقة.

أحرز ثلاثية بطل جنوب إفريقيا نوتشو مايلو وأنديل جالي من ركلة جزاء وسفيسو ميني في الدقائق 11 و72 و76.

وتذيل المارد الأحمر المجموعة الأولى برصيد نقطة، متأخرا بفارق الأهداف التي دخلت مرماه عن الزمالك صاحب المركز الثالث، بينما تصدر أورلاندو بايرتس المجموعة برصيد أربع نقاط وبفارق الأهداف عن ليوبار الكونجولي.

وأضاع وليد سلميان ركلة جزاء حصل عليها محمد أبو تريكة في الدقيقة 36، بتسديدها على يسار حارس مرمى أورلاندو الذي تصدى للكرة.

وشهدت الدقيقة 50 حصول أحمد عبد الظاهر مهاجم الأهلي على إنذار ثاني، ليتم طرده ويكمل النادي الأحمر اللقاء بعشرة لاعبين.

وكان الأهلي قد أضاع أكثر الفرص خطورة في الدقيقة 17 حينما حول أبو تريكة عرضية وليد سليمان في جسد حارس المرمى، لترتد الكرة إلى عبد الظاهر الذي سدد في المرمى ليشتتها المدافع من على خط المرمى.

وظل الأهلي لفترة يعتمد على الكرات الطويلة دون جدوى، حتى أمرهم مدربهم محمد يوسف باللعب على الأرض كون الهواء كان ضدهم في الشوط الأول.

وأجرى يوسف خلال المباراة ثلاثا تغييرات بنزول السيد حمدي وعبد الله السعيد ودومينيك دا سيلفا بدلا من شهاب أحمد وأحمد شكري ووليد سليمان على الترتيب.

وظل الأهلي يهاجم طيلة المباراة بدون أدنى فعالية على المرمى، في ظل حالة من الارتباك والتوتر والرعونة سيطرت على لاعبيه، مقابل تأمين دفاعي ناجح من بطل جنوب إفريقيا.

وكان القدر رحيما بالأهلي، حينما تصدت العارضة لكرة الهدف الرابع لأورلاندو بايرتس.

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