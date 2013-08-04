مايا دياب: لم أخن زوجي.. ونسيت لون بشرتي

كتب : خالد جمال الأحد 04-08-2013 16:59

قالت الفنانة اللبنانية مايا دياب خلال حوارها مع المخرجة إيناس الدغيدي في برنامج "هي والجريئة" الذي يعرض على قناة "روتانا مصرية"، أنها أكثر جرأة بعيدًا عن الشاشة التليفزيونية، مشيرةً إلى أن الفنانين لا يصح أن يكونوا حقيقيين بنسبة 100% على الشاشة، وأنها مقيّدة بصورة أكبر على التلفزيون من حياتها الخاصة.

وعن زوجها قالت مايا، إنها عاشت معه قبل زواجهما لمدة عامين مثلما يعيشون في الدول الغربية، مؤكدةً أنها عندما تكون مقتنعة بشيء ما، لا تنظر لآراء من حولها، وقالت مايا إن هذا الأمر لم يكن مقبولا في لبنان قبل فترة بينما حاليًا أصبح عاديًا، مؤكدةً أنها لم تفصح لأهلها أنها تعيش مع حبيبها قبل الزواج كي لا تضايقهم وكي لا يعتقدوا أنها تفعل شيئا خطأ.

وأضافت مايا خلال حديثها عن العلاقات، أن الخيانة موجودة عند الرجال بنسبة 95 % ، معلنةً انه إذا تمت خيانتها فإنها ستترك زوجها، لأن الخيانة تقتل الحب، مشيرةً إلى أنها لم تخن زوجها أبدا وإذا ما حدث هذا الأمر فستعترف.

وأشارت مايا إلى أنه ليس هناك منافسة بينها وبين هيفاء وهبي لأنهما مختلفان في كل شيء، وعن برنامج "Deal Or No Deal" قالت لم أخف من تقديمه في عهد الإخوان، مشيرة الى أن ذلك الوضع يعد وضعاً استثنائياً ومصر بالنسبة لها بلد مهم جدا.

وعن اعتذارها عن مسلسل "روبي" والنجاح الذي حققته زميلتها سيرين عبدالنور قالت أنها لم تندم على اعتذارها عن المسلسل مشيرة الى أنها هنأت سيرين على نجاح العمل، وقالت أن مسلسل "روبي" لم يكن هدفها.

وعما إذا كانت مايا دياب مستعدة لأن تتنازل عن جمالها لتقديم عمل سينمائي، قالت مايا أنها مستعدة للتنازل عن جمالها إذا ما قُدّم لها نص سينمائي مكتوب بحرفية.

واعترفت مايا بأنها تصرف كثيراً على جمالها وأنها لم تقم إلا بعملية تجميل واحدة لأنفها، وزادت أنها نسيت لون جسدها الحقيقي وأن لون جسدها الحالي هو نتيجة تعرضها للشمس، وكشفت مايا أنها تزوجت زواجاً مدنياً لأنه يحافظ على حقوق الطرفين.