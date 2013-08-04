ضم 1941 فدان لأكبر غابة شجرية في الأقصر

في إطار تخفيض أقصى استفادة ممكنة من الغابات الشجرية ، وحيث أن الاقصر تتميز بوجود غابة شجرية تعتمد فى الري على مياه الصرف الصحي وتعتبر من اكبر واجود الغابات الشجرية فى مصر .. وقد تم تخصيص مساحة 1941 فدان لهذا الغرض تم زراعة 750 فدان منها بالفعل بأنواع من الاشجار ذات القيمة العالية فى انتاج الاخشاب ، مثل اشجار الكايا المنزرعة على مساحة حوالى 620 فدان ، وهناك انواع من اشجار الجتروفا التى يمكن أن يستخرج منها الزيوت الطبيعية للسيارات والطائرات ” البيوديزيل ” .

وفى هذا الصدد فقد وجة اللواء علاء الهراس سكرتير عام المحافظة بضرورة الاستفادة من نواتج هذة الزراعات بالتنسيق بين ادارة الاستثمار والزراعة والادارة المركزية للتشجير بوزارة الزراعة وذلك قبل أن تصل أعمار هذة الاشجار الى سن الشيخوخة .

وقد تم وضع مقترحات سيتم مناقشتها مع مسئولى وزارة الزراعة للتوسع فى استخدام نواتج تقليم الاشجار فى انتاج الفحم لإستخدامة فى الطاقة، وكذا التوسع فى انتاج الفحم لاستخدامة فى الطاقة، وكذا التوسع فى انتاج وزراعة اشجار التوت لاعادة فكرة انتاج الحرير ودودة القز .

وتم طرح افكار مستقبلية لاستخدام نواتج الاشجار فى انتاج الورق والصمغ . هذا وقد توجهت الدعوة لمسئولى الزراعة للتنسيق بهذا الشأن على وجة السرعة مع وضع خارطة طريق لتحقيق النسب استخدام لزراعات الغابات الشجرية .