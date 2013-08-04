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الشوط الثاني - ليوبار 1-0 الزمالك .. ركلة جزاء وطرد فتح الله

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الشوط الثاني - ليوبار 1-0 الزمالك .. ركلة جزاء وطرد فتح الله الشوط الثاني - ليوبار 1-0 الزمالك .. ركلة جزاء وطرد فتح الله

متابعة حية ومباشرة لمباراة الزمالك وليوبار الكونجولي في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى في دوري أبطال إفريقيا.

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ارتكب محمود فتح الله لمسة يد غير متعمدة داخل منطقة الجزاء نال على أثرها الإنذار الثاني وتم طرده وسجل ليوبار الهدف الأول.

تواردت أنباء كونجولية نقلها الموقع الرسمي للزمالك عن احتمالية حضور رئيس الكونجو لمساندة ليوبار أمام الفريق الأبيض.

يمتلك الزمالك على مقاعد البدلاء الخماسي محمود حمدي حارس المرمى، أحمد ناصر المدافع، وثلاثي الوسط حازم إمام، شيكابالا، وسعيد قطة.

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