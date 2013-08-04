«الأبحاث»: أسماء 143 طالباً وطالبة قُبلوا في الدورة التدريبية الـ 36

أعلن مدير ادارة الموارد البشرية بمعهد الكويت للأبحاث العلمية محمد العلاج أن دائرة تنمية القوى العاملة بالمعهد قد انتهت من اجراء المقابلات الشخصية للطلبة والطالبات المرشحين للدورة التدريبية الصيفية السادسة والثلاثين والمقرر عقدها خلال فترة العطلة الصيفية من 12 أغسطس الجاري حتى 12 سبتمبر 2013.

وتم قبول عدد 78 طالبا وطالبة من المرحلة الثانوية وعدد 55 طالبا وطالبة من المرحلة الجامعية والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب منهم 13 طالبا وطالبة من دول مجلس التعاون الخليجي للمشاركة في الدورة، كما تم قبول عدد 10 طلبة من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة متلازمة الداون للمشاركة ضمن برنامج الدورة.

وأضاف أنه جار استقبال طلبات المشاركين حتى يوم الاثنين الموافق 12 الجاري، مضيفا: ترجو دائرة تنمية القوى العاملة من طلبة المرحلة الثانوية المقبولين ضرورة التواجد بقاعة الشيخ جابر الأحمد بمقر المعهد الساعة الثامنة والنصف صباح يوم الاثنين الموافق 12 أغسطس 2013 أما الطلبة الجامعيون وطلبة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب فترجو منهم ضرورة التواجد بقاعة المنهل بمقر المعهد في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحا من اليوم نفسه.

وفيما يلي أسماء طلبة المرحلتين الثانوية والجامعية المقبولين وفقا للتخصص.

طلبة المرحلة الثانوية - برنامج الكيمياء:

فيصل عبدالله فلاح الفضلي

بيبي مهدي عبدال

هيلة سعد محمد السعيدان

مريم محمد جاسم

أمينة عبد الفتاح محمد آل رشيد

أسامة عبدالحميد المطوع

محمد عبدالرحمن النصر الله

زينب أمير احمد القزويني

عبدالله مهدي عوض الرشيدي

احمد جابر احمد اسماعيل

احمد اسماعيل كاظم

بشار هاني حسين المتروك

فاطمة حسين عناد

احمد صباح الطيار

يوسف شملان الحربان

برنامج الطاقات المتجددة:

سيد طالب حمود

عثمان يوسف عبدالرحمن

عبدالعزيز علي العجمي

عبدالعزيز سعود المطيري

علي محمد العجمي

رهف فالح المسعود

نوره عبدالرحمن السرحان

حصة عبد السلام الهزاع

برنامج العلوم البيولوجية:

جراح هشام أبو رزق

محمد حبيب غلوم

سليمان فهد الدويخ

يوسف احمد يوسف

سعد عبدالرحمن العنزي

اسراء محمد الصوان

لطيفة منصور الفضلي

دانة عبدالعزيز الياسين

نورة ذياب السرهيد

نور حسن الربيعة

شوق مرزوق المطيري

شيخة علي المشري

فجر فلاح الذروة

علي هاني غلوم

زينب حسين عناد

برنامج علم الجينات:

فاطمة خليل اليوسفي

روان يعرب الفوزان

بينه عايض العجمي

علي زيد الحربي

مريم عبدالله الشمري

غانم عبدالله الفيلكاوي

علي حسين الدشتي

رانيا مشعل بوحمد

صالح صقر الشطي

أسامة محمد الريس

عبدالعزيز عصام عبد الهادي

برنامج الهندسة الميكانيكية:

عبدالله محمود اشكناني

شاهين فوزي خورشيد

عبد الوهاب احمد القرطاس

عبدالعزيز احمد القرطاس

يوسف سالم المسعد

احمد جابر فيصل

روان محمد العدواني

سلمان فهد العتيبي

ضرار سعود العنزي

عبدالعزيز احمد محمد

احمد ذياب السرهيد

مهدي براك جواهري

بيبي خالد الوزان

حيدر قاسم اكبر

برنامج الهندسة الكيميائية:

غيداء فيصل محمد الحليل

مريم ياسر الشطي

غاية اسماعيل غلوم اشكناني

هبة عبدالعزيز مساعد المبيلش

عذبي نايف العنزي

مريم حسين سليمان محمد

أفنان طلال عبدالله مال الله

ايثار طلال عبدالله مال الله

فاطمة ناصر حسين الحداد

خالد مجبل رشيد

آلاء رشيد بن سلامة

علي سعود الشمري

كوثر محمد العطار

متيل محمد شمس الدين

محمد قاسم اكبر

أسماء الطلبة والطالبات الجامعيين

طلبة دول مجلس التعاون الخليجي: جامعة الامارات العربية المتحدة:

مروان بن سهيل بن مسلم صوناخ

ليلى عبيد النعيمي

فاطمة سلطان العرياني

طريفة محمد الكعبي

ذكرى ابراهيم الحمادي

شما خميس الكعبي

خديجة محمد النقبي

حنين بنت نادر العميرة

مصعب عبدالقادر المصعبي

عبدالله عمر المحرمي

عبدالله محمد عتيق،

جامعة أم القرى بالمملكة العربية السعودية:

وديان بنت حسن الموسى

أسماء ادريس فطاني

الطلبة الكويتيون الدارسون في جامعات خارج دولة الكويت:

ابراهيم طارق المسعود University of Sheffield

أسامة جمال السالم University of Portsmouth

مهند معتصم الشهابي Johns Hopkins University

أحمد جاسم المعلم University of Malta

محمد خليفة الفريج Oregan State University

ايلاف احمد حسن Royal College of Surgeon

آلاء احمد حسن Royal College of Surgeon

سارة محمد الجويهل جامعة عين شمس

الطلبة الكويتيون من جامعة الكويت:

أسيل أنور كلندر

اسراء عادل فارس

محمد مختار مراد

عائشة حمد الشطي

حنان سعد العديلة

نورة خالد الزامل

هيا علي المطيري

علي حسين الزعبي

شهد بدر الجندل

خديجة أمير القزويني

هدى محمد العسكر

فاضل حسين الحداد

شهد رائد الرومي

مريم فايز عبدالرحيم

نورة فلاح الرشيدي

فايزة سالم الشمري

ياسمين زوربا

دلال يوسف الجطيلي

خالد جمال العنيزي

لولوة خالد السويلم

الطلبة الكويتيون من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي: