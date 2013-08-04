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ارتفاع حركة تداول الحاويات بميناء الإسكندرية

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ارتفاع حركة تداول الحاويات بميناء الإسكندرية ارتفاع حركة تداول الحاويات بميناء الإسكندرية
بوابة الوفد - متابعات:
منذ 3 ساعة 22 دقيقة

أعلن المتحدث باسم هيئة ميناء الإسكندرية رضا الغندور أن الميناء استقبل خلال شهر يوليو الماضي 138 باخرة حاويات قادمة من بلدان مختلفة، وشملت هذه الحاويات بداخلها بضائع ومنتجات تزن حوالي 740311 طنًا.

وأشار الغندور إلى وصول 32 عبارة للميناء خلال الشهر الماضي حملت آلاف السيارات النقل والملاكي من ماركات مختلفة، لافتًا لاستقبال سفن وناقلات حملت 325084 طنًا من السولار خلال هذا الشهر وهى نسبة تزيد 70 % عن كمية السولار التي وصلت للميناء خلال يوليو 2012.
> وأكد رضا الغندور على سير حركة تداول الحاويات والشاحنات والبضائع ووصول ومغادرة السفن والبواخر للميناء بصورة طبيعية.

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