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قنا تكرم 27 حافظ ومحفظ للقرآن فى مسابقة ليلة القدر

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قنا تكرم 27 حافظ ومحفظ للقرآن فى مسابقة ليلة القدر قنا تكرم 27 حافظ ومحفظ للقرآن فى مسابقة ليلة القدر

كرم صلاح عبد المجيد محافظ قنا  27 حافظ ومحفظ للقرآن الكريم بالمسابقة التشجيعية (ليلة القدر) التابعة لوزارة الأوقاف بمبالغ مالية رمزية مؤكدا على ضرورة قيام الدولة بتشجيع حفظة القرآن الكريم.

وأشار عبد المجيد إلى انه تم اختيار عدد2حافظ ومحفظ من كل مركز على مستوى مراكز المحافظة وأن هذا التكريم يعد حافزا لأبنائنا للمشاركة فى جميع مسابقات حفظ كتاب الله مضيفا أن المحافظة ترعى مكاتب تحفيظ القران المنتشرة بكافة قرى ومراكز المحافظة.

جاء ذلك خلال الحفل الذى أقيم بقاعة المؤتمرات بديوان عام المحافظة بحضور السيد أحمد عرابى سكرتير عام المحافظة ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة .

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