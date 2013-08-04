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بالصور| حاكم جاكرتا يتبرع بمواد غذائية لأهالي قرية إندونيسية بمناسبة "عيد الفطر"

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بالصور| حاكم جاكرتا يتبرع بمواد غذائية لأهالي قرية إندونيسية بمناسبة "عيد الفطر" بالصور| حاكم جاكرتا يتبرع بمواد غذائية لأهالي قرية إندونيسية بمناسبة "عيد الفطر"

كتب : عمرو عز الدين الأحد 04-08-2013 14:47

تبرع حاكم مدينة جاكرتا الإندونيسية، جوكو ويدودو، بكميات كبيرة من الأغذية والمشروبات، لأهالي قرية "مورا أنجكي" التي تتسم بالفقر، ويعمل أهلها بالصيد، والتي تقع في نطاق مدينته، واحتوت هذه التبرعات على مجموعة من السلع الأساسية لكل من الغذاء والمشروبات، وذلك بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، والذي من المتوقع أن يكون الخميس المقبل.

وينتظر الملايين من المسلمين حول العالم قدوم عيد الفطر المبارك، والذي يبدأ في الأول من شوال، منهيا فترة الصوم التي تمتد خلال شهر رمضان المبارك، وتسود خلال العيد مظاهر احتفالية في الشوارع والميادين العامة.

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