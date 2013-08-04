علا غانم لـ نيشان:هل أعجبك "الباشكير" الأحمر الذي ارتديته؟

اعتبرت الفنَّانة المثيرة للجدل دومًا "علا غانم" أنَّ زيجتها الثَّالثة، والتي استمرت سبعة أشهر كأنَّها لم تكن في حياتها، فيما اعتبرت أنَّ مسلسل "موجة حارة" أشد سخونة من باقي أعمالها، وأوضحت أنَّ لديها ابنتين أحداهنَّ تتعدَّى العشرون عامًا.

الزَّواج الأسود

وفي تصريحاتها في برنامج "أنا والعسل" مع الإعلاميّ نيشان، تحدَّثت "علا غانم" عن زواجها الثَّالث والذي لم يستمر سوى سبعة أشهر فقط، حيث أنَّها لم تكن سعيدة نهائيًا، لذا طلبت الطَّلاق، خاصَّة بعدما خانها زوجها وفعل أشياءً أخرى عديدة رفضت الإفصاح عنها؛ لأنَّها لا تريد أن تتذكَّر هذه المرحلة التي اعتبرتها الأسوأ في حياتها، وبدا التأثُّر واضحًا على ملامحها، حيث كانت تتحدَّث باشمئزاز، فلا تحب أن تتذكَّر اسمه أو أن تراه في مكان ولو صدفة، لكنَّها كشفت عن سبب زواجها وهو أنَّها كانت منفصلة عن زوجها الأول، ولديها ابنتين، وكانت تبحث عن الأمان والاستقرار، إلا أنَّها لم تجد سوى الإهانة والتعنيف الذي وصل إلى حدِّ الضَّرب بقصد كسر كرامتها، ونصحت أيّ سيِّدة تتعرَّض للضَّرب أن تترك لزوجها المنزل "يهد فوق دماغه" وفقًا لتعبيرها.

وأوضحت علا أنَّ لديها ابنتين، وهما: كاميليا، وفريدة، إحداهنَّ تبلغ من العمر 21 عامًا، والأخرى 16 عامًا، وكشفت عن عمرها الحقيقيّ وهو 42 عامًا، فهي من مواليد 1971.

الباشكير الأحمر

وعن اعتلاء عدد من المسلسلات لافتة "للكبار فقط"، صرَّحت أنَّها لا ترى أنَّ هناك أشياء زائدة عن الحدِّ للدرجة التي يحدث فيها ذلك، واعتبرت أنَّ مسلسلها "مزاج الخير" عاديّ لا يحمل مشاهد جريئة، بل تحدث في الواقع، وواجهها نيشان بجملتها التي تقول فيها لمصطفى شعبان في المسلسل "أنا كل حتة في جسمي عايزاك"، فقالت: "هذه جمله عادية تقولها الفتاة في الواقع للرَّجل الذي تحبِّه"، واعتبرت علا أنَّ مسلسل "موجة حارة" حينما شاهدته، وجدت أنَّه أكثر سخونة من أعمالها الأخرى، واللافت أنَّ نيشان حينما سألها عن ارتدائها باشكير الحمام، قالت له: "هل عجبك الباشكير؟" فلم يرد نيشان سوى بالضَّحك، كما كشفت عن تفاصيل المشهد، والتي تتمثَّل في أنَّ العاملين في المسلسل كانوا ممسكون ببخاخات بماء دافئ حتى يتصبب الماء من جسدها طبقًا لما يريد السيناريو أن يقول.

وأوضحت علا أنَّها ترى نفسها جذَّابة وليست مثيرة إلا إذا تطلَّب أن تكون كذلك.

الرِّجال يغمزون لها

وعن مسلسلها "الزَّوجة الثَّانية" ذكرت أنَّه يعتبر امتدادًا للفيلم، وتعتبر شخصيَّتها فيه أقرب إلى قلبها من شخصيتها في "مزاج الخير"، موضِّحة أنَّ العام الفائت حينما جسَّدت شخصيَّة أنهار في مسلسل "الزوجة الرابعة" كان أكثر معجبيها من السيِّدات، إلا أنَّ هذا العام أصبحوا من الرِّجال، فما أن يقابلها رجل إلا وتراه يغمز بعينه ويقول لها: "إيه يا شوق؟!"

وكشفت علا أنَّها تستعدّ بعد إجازة عيد الفطر للمشاركة في فيلم مصريّ أمريكيّ ثلاثيّ الأبعاد، وتجسِّد من خلاله شخصيَّة كليوباترا.

زمن الإخوان

وعن زمن الإخوان الذي استمر عامًا قالت: "إنَّه أفشل زمن"، ورفضت اقتران لقب المسلمون بهم؛ لأنَّهم أساؤوا كثيرًا للإسلام، واعتبرت أنَّ المعزول محمد مرسي كان همًا ثقيلاً على كلِّ مصريّ، وأنَّها بوجه عام لا تحترم أفكار هؤلاء الإخوان الكاذبون.