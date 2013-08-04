الخليفي: تعاونية الخالدية تحقق قفزة نوعية في الخدمات والأنشطة المختلفة

محمد راتب

قال رئيس مجلس إدارة جمعية الخالدية التعاونية نايف الخليفي إن الجمعية استطاعت أن تحقق قفزة نوعية في الخدمات والأنشطة التسويقية والاجتماعية التي أطلقتها خلال الفترة الماضية، موضحا أن التلاقي مع المساهمين والاستماع إلى وجهة نظرهم واقتراحاتهم يسهم بشكل مباشر في تقديم كل ما ينسجم مع تطلعاتهم في التطوير والريادة.

جاء ذلك خلال حفل القرقيعان الذي نظمته الجمعية لأبناء وبنات المنطقة والذي جاء ليحيي عادة اجتماعية متأصلة في نفوس أبناء الكويت، حيث تخلل الحفل برامج شائقة وممتعة قدمها للحضور مدير مكتب رئيس مجلس الإدارة هاني السلوادي، في حين تم توزيع الجوائز والهدايا على الأطفال والبنات مما زاد من بهجتهم وسرورهم بهذا الحفل.