«إحياء التراث» نفّذت مشاريع دعوية وإغاثية

صرح رئيس فرع الظهر التابع لجمعية إحياء التراث الإسلامي، محمد صالح الملا، بأن الفرع قام بتنفيذ العديد من المشاريع الإنشائية والأنشطة الخيرية والدعوية، وذلك من خلال اللجان التابعة له مثل: لجنة الدعوة والإرشاد، والتي تقوم بأعمال جليلة في دعوة الناس وإرشادهم إلى ما فيه صالحهم وصالح مجتمعهم عن طريق إقامة الدروس والمحاضرات والندوات والمسابقات الثقافية، ومن ذلك عمل درسين أسبوعيين يومي الاثنين والأربعاء، بالإضافة لتوزيع الأشرطة والكتيبات على كل بيت في المنطقة، وبعض الملصقات بشكل دوري. بالإضافة إلى الحلقة الدائمة لتحفيظ القرآن الكريم، والتي تهتم بإعداد لبنة صالحة في المجتمع، وحفظ الطالب من مصاحبة أصدقاء السوء وغرس معاني العقيدة في نفسه، وحثه على الأخلاق الكريمة والقيم الإسلامية النبيلة، وبجانب تحفيظهم القرآن الكريم تقام لهم رحلات داخلية ترفيهية وبرامج ثقافية وأنشطة رياضية لقضاء أوقات الفراغ .