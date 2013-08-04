الدويسان: أمن الكويت أولاً وتفعيل مواد الدستور طريقنا للإنجاز

فيصل الدويسان متوسطا د.فاضل صفر وهاني شمس وبعض المهنئين الدويسان مع أحد كبار السن فيصل الدويسان متوسطا المباركين (أسامة أبوعطية) أحد الناخبين يبارك للدويسان فرحة بالفوز جانب من المهنئين ويبدو الزميل عباس دشتي فيصل الدويسان الدويسان مستقبلا المهنئين الدويسان يتلقى باقة ورد من احدى ناخبات المستقبل الدويسان مع أحد الناخبين اللجنة الإعلامية النسائية للدويسان الدويسان متوسطا المباركات .. ويتلقى مباركة ويتلقى تهنئة مباركة بالفوز فيصل الدويسان يتلقى مباركة

أعرب النائب فيصل الدويسان عن شكره لأبناء الدائرة الأولى بعد حصوله على عضوية مجلس الأمة، مشددا على اهمية تفعيل مواد الدستور والعمل على تطبيق القانون، للوصول الى مجتمع متقدم يحترم القانون ويعمل وفقه احتراما وليس خوفا من العقاب. وقال الدويسان خلال استقباله للمهنئين من أبناء الدائرة الأولى ان امن الكويت خلال الفترة المقبلة لما يحيط بها من الاحداث يتطلب العمل من الجميع والتعاون لحماية الكويت وشعبها، لافتا الى ان المجلس المقبل مطالب بالإنجاز وإن لم يتحقق ذلك الإنجاز فعلى المجلس محاسبة الحكومة.