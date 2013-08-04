حمود الحمدان: شكراً أبناء الدائرة الخامسة ومطالبكم محل الاهتمام

أعرب النائب حمود الحمدان عن شكره لناخبي وناخبات الدائرة الخامسة على ثقتهم التي استطاع من خلالها الحصول على عضوية مجلس الأمة، مؤكدا اعتزازه بهذه الثقة وحرصه على تحقيق مطالبهم والنهوض بالخدمات التي تعاني الدائرة من ترديها وتنفيذ ما جاء في برنامجه الانتخابي.

وقال الحمدان خلال استقباله عددا من أبناء الدائرة الخامسة المهنئين له بمناسبة نجاحه في الانتخابات ان المرحلة المقبلة تتطلب التعاون بين الحكومة والمجلس للعمل على النهوض بالكويت وإعادتها الى مكانتها الحقيقية من خلال تنمية حقيقية يلمسها المواطن الكويتي.