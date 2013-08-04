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حمود الحمدان: شكراً أبناء الدائرة الخامسة ومطالبكم محل الاهتمام

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حمود الحمدان: شكراً أبناء الدائرة الخامسة ومطالبكم محل الاهتمام حمود الحمدان: شكراً أبناء الدائرة الخامسة ومطالبكم محل الاهتمام
 
حمود الحمدان مستقبلا النائب محمد الجبري
حمود الحمدان متحدثا الى ابناء الدائرة الخامسة
.. ويستقبل النائب السابق رجا حجيلان (محمد خلوصي)
الحمدان مستقبلا السفير العراقي
ويرحب بيوسف أبورقبة
.. ومع احد أبناء الدائرة الخامسة
جانب من الحضور
حمود الحمدان متوسطا شقيقه د.جاسم الحمدان وأحد المهنئين
.. ويتوسط بعض المهنئين
الحمدان متوسطا مهنئيه
أبناء الدائرة الخامسة في ديوان الحمدان
مباركون في ديوان الحمدان
الحمدان بين مهنئيه
فرحة بالفوز
فرحة بالفوز
جانب من الحضور
أعرب النائب حمود الحمدان عن شكره لناخبي وناخبات الدائرة الخامسة على ثقتهم التي استطاع من خلالها الحصول على عضوية مجلس الأمة، مؤكدا اعتزازه بهذه الثقة وحرصه على تحقيق مطالبهم والنهوض بالخدمات التي تعاني الدائرة من ترديها وتنفيذ ما جاء في برنامجه الانتخابي.

وقال الحمدان خلال استقباله عددا من أبناء الدائرة الخامسة المهنئين له بمناسبة نجاحه في الانتخابات ان المرحلة المقبلة تتطلب التعاون بين والمجلس للعمل على النهوض بالكويت وإعادتها الى مكانتها الحقيقية من خلال تنمية حقيقية يلمسها المواطن الكويتي.

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