أسماء 767 طالباً وطالبة قبلوا في البعثات الداخلية للعام 2013/ 2014

د. حبيب ابل

أعلن الأمين العام لمجلس الجامعات الخاصة د. حبيب أبل عن قبول 767 طالبا وطالبة في الكلية الأسترالية وكلية بوكسهل للبنات وكلية الشرق الأوسط الأميركية لبرنامج الدبلوم للعام الدراسي المقبل 2013/ 2014 بالفصل الدراسي الأول، مشيرا الى ان الأمانة أعلنت قبل فترة عن قبول عدد من الطلبة المتقدمين في الجامعات والكليات لبرنامج الدبلوم.

وهنأ أبل الطلبة المقبولين، متمنيا لهم التوفيق والنجاح في حياتهم التعليمية، مؤكدا أن هذا العام سجلت الجامعات الخاصة والكليات قبول أكبر قدر من المتقدمين وتم رفض من لم يستوفوا الشروط، وفيما يلي أسماء المقبولين:

التخصص: هندسة ميكانيكية ـ استرالية

أحمد محسن يونس حاجي علي



أحمد محمد عطية العطية



أسماء عبدالرحمن عبدالمحسن الظاهر



تركي عدنان تركي العمران



جاسم محمد جاسم محمد



حسن عابدين محمود محمود



حسن علي محمد الاربش



حسنا فلاح فهيد العجمي



حسين بدر محمد الشمالي



حسين طلال احمد دشتي



حمد محمد رضا السيد اكبر حسن حسين



خالد جمال عبدالله العتيبي



دعيج ناصر حسن الظفيري



رياض بدر إبراهيم المصيبيح



زينب عبدالله مصطفى العبدالله



سارة احمد حسن القبندي



سارة سعود عبدالعزيز البناي



سالم خالد عبدالجبار السيار



سبيكة غسان عبدالوهاب الشايجي



سعد خالد عبدالقادر الرشيد



سليمان صلاح محمد المرشود



شيخة أحمد ادريس الدوسري



عباس خليل يعقوب ماتقي



عبدالعزيز عدنان حمزة محمد



عبداللطيف حسين راشد المذن



عبدالله خالد عبدالكريم العنزي



عبدالله محمد عبدالوهاب السعد



عبدالله مطلق عبدالله المطيري



عثمان عبدالواحد احمد القبندي



علي عادل عبدالعزيز مال الله



علي عبدالله محمد تقي



عمار محمد ابراهيم عرب



عمر صلاح احمد النصف



غانم سعود غانم العنزي



فاطمة ناصر محمد الطبيخ



ماجد مؤيد ماجد المزيدي



محمد عبدالحميد محمد الرفاعي



محمد علي حسين العمران



مرح نايف فلاح الفضلي



مرزوق مطلق مرزوق سلطان



مساعد خليفة مساعد حمادة



نايف سالم مهنا العدواني



يعقوب عبدالله جاسم الساعي



يوسف محمد ندا النومس



يوسف منصور صالح العنزي

التخصص: هندسة النفط والغاز ـ استرالية

أحمد سامي محمد الحشاش



أيوب حافظ عبدالرسول معرفي



احمد يوسف غالب القيس



اميرة محمود عبدالمجيد الجدي



بدرية محمد عبدالله الصبر



جمانه محمود بجاري



حسناء عدنان ماجد جوهر



خالد فلاح محمد الشبعان المطيري



دانه عبدالوهاب عبدالله السرحان العنزي



دلال جراح سعود الشمري



دلال عبدالله جاسم الحربان



دلال غازي عبدالله الحداد



دلال ناصر أحمد الخطيب



راشد خالد راشد العازمي



راشد سعد راشد العنزي



رغد مصطفى حسن القبندي



روان حسين جاسم بودستور



روان عبدالله علي السبيعي



ريم علي جاسم الوهيب



زهراء محمد ناصر البلوشي



زينب سمير حسن محمد



شهد فؤاد عبدالرحمن بلباس



شوق صالح طالب كوت



صقر نوفل عبدالهادي المصارع



طيبة احمد عمران عامر عبدالله



عائشة فيصل مصطفى علي



عائشة هشام خليفة الخلف



عبدالله صلاح ابراهيم الرويشد



عبدالله ناصر علي السيد علي



عبدالله نبيل جاسر الجاسر الراجحي



عذبي علي سعود السالم



علي احمد درويش درويش



علي عبدالله علي العبدالسلام



علي فؤاد صالح حسن



عمر انور محمد الغريب



عمر بدر عبدالله مطر عبدالله



فاطمة بدر عبدالله التناك



فاطمة فالح عيد الرشيدي



فاطمة وليد جاسم الشمالي



فيصل احمد عبدالله راشد



لولوة أحمد سالم القبندي



مبارك عادل مبارك ملا سعيد



محمد المثنى عامر العتيبي



محمد جاسم محمد التوم



محمد جعفر حسين عبدالله



محمد خالد عبدالحسن المهدي



محمد خلف محمد ابراهيم



مريم فوزي عبدالله الخميس



مها خالد مال الله مال الله



مي عيسى ابراهيم الكندري



ناصر بدر عايد العازمي



نواف خالد راشد العازمي



نوف مبارك مذخر العنزي



يوسف سلام أحمد العبلاني



يوسف مصطفى عبدالصمد صادق

التخصص: هندسة الكترونية ـ استرالية

حصة نايف نهار المطيري



حمد عبدالرضا عبدالله حسين



حمود محمد احمد الكندري



حوراء عبداللطيف عبدالخضر تونيه



خالد علاء الدين حسن عبدالوهاب



دانه مهدي صالح خربيط



دلال فيصل عبدالرحمن عبدالسلام



روان طلال شبيب المطيري



سيار سالم سيار العنزي



عبدالرحمن علي مصطفى العلي



عبدالرحمن فيصل عيسى العبدالهادي



عبدالله ناصر عبدالله العصفور



مريم ابراهيم مختار اشكناني



مريم علي محمد العازمي



مريم يوسف يعقوب الدبيان



مشعل علي سعد السعيدي



نور عبدالعزيز محمد البلوشي



هيا غازي نهار العتيبي

التخصص: هندسة صيانة طائرات ـ استرالية

أنس فؤاد أحمد العبيد



حسين طالب غلوم سلطان



خالد غازي ابراهيم الخليفة



روان البكري



عبدالرحمن سالم زفير العنزي



عبدالرحمن حامد محمد العنزي



عبدالله عبدالغفار احمد الحمود



عثمان اسامة احمد البديوي



لولوة طارق عبدالعزيز البيشي



مزيد عبدالله مزيد المطيري



يعقوب علي جعفر بوشهري

التخصص: هندسة مدنية ـ استرالية

آلاء جاسم محمد انكي



انفال جهاد محمد الحاي



انفال فيصل خلف قمبر



بدرية عبدالله مبارك فهيم



بشاير سامي عبدالله الياقوت



حصة عبدالله احمد الناقة



حصة وليد عبدالوهاب الصلحات



حور العين فرج الخير الله



حوراء محمد غلوم العابدين



دلال عدنان ابراهيم العسكر



زينب محمد عبدالوهاب خورشيد



سارة سلمان عبدالله القلاف



شهد حسين منصور حسين



شهد خالد محمد الشويعي



عائشة جاسم عبدالله الكندري



عائشة فهد سعد العجمي



عائشة محمد زيد البسيس



عبدالله براك مجهول عبدالله



عبدالله عبدالمجيد عبدالله جمال



عبدالله مجبل فالح الزويد



عبدالوهاب عباس ابراهيم حيدر



علياء يوسف علي دشتي



غرام عبدالعزيز سعود العازمي



غنيمة علي عبدالله علي



غنيمة فهد مضحي المضحي



فاطمة عباس محمد رضا علي



فاطمة فاضل عبدالله العطار



فتحيه طارق حسن محمد



فرح محمد علي ميرزا



فيصل نواف مصلط العدواني



محمد جواد منصور علي



محمد عبدالله راشد بوقماز



محمد علي حسين تقي



مرشد يوسف مرشد السليمان



مريم بسام راشد الهاجري



نواف عبدالرحمن عبدالله الصفران



نورة سالم عيد العبكل



هاجر طارق احمد الشطي



وسن نبيل كاظم القريني



يوسف سلمان فاطمي

التخصص: تسويق ـ استرالية

آمنة خالد اسماعيل مال الله



احمد محمود احمد عبدالرضا حسن



اسراء محمد عبدالله العويصي



انفال عدنان محمد حسين غلوم



جعفر عصام جعفر عبدالرحيم



حسن محمود علي محمد



حمود هاشم سيف السيف



شهد خضير عبدالكريم دشتي



طيبة عبدالله سلطان الناصر



عبداللطيف خالد عبداللطيف العماني



فهد وليد احمد الصالح



لطيفة جعفر عبدالله يوسف



محمد منصور عبدالله سيف

التخصص: ادارة اعمال ـ استرالية

ابرار صباح عبدالله المهنا



احمد انور سالم العليمي



اسماء صلاح فاضل الحطاب



اطياف محمد عبداللطيف المسافر



اميرة اسعد محمد مزيعل



بدر عياد سالم الفضالة



بدر يوسف عبدالوهاب البدر



براك بدر محمد الكندري



جنان انور علي الفرج



حصة سعد أحمد البالول



خالدة احمد عباس بارون



خديجة عبدالله ريكان



دانة خليفة محمد الفنيني



دلال زياد صالح الخضر



دلال عادل فهد الزامل



دلال عبدالناصر شعيب المطيري



رابية سلطان علي الشطي



رغد عبدالرحمن محمد الهذلول



روان عادل عبدالوهاب السعد



ريما محمد حسين يوسف



زينب علي محمد محسين



سارة عادل أمر الله غلوم



سعود مبارك سعود السعيدي



سلمان عبدالمحسن حاجيه



سمو أيوب أحمد الفودري



سناء نمير ظاهر كرم



سهام محمد عبدالرسول ميرزا



شريفة يوسف محمد منصور



شهد احمد علي الاثري



شهد انس احمد الراشد



شهد عادل عبدالله الجاسم القناعي



صالح يوسف عبدالله الشويع



طيف محمد فهد العروج



عالية عاطف سالم البناي



عبدالله عادل جاسم الزيد



عبدالله علي عبدالله الشهاب



عمر مبارك زيد القريان



فاطمة فاضل جدال الكنكوني



فراس صالح خالد القبندي



قاسم طاهر ابراهيم بوصلحة



لولوة حسام عبدالله الكليب



محمد انور ابراهيم الحمود



محمد بدر سعود الدوسري



محمد عبدالله عيد هداد



مريم ابراهيم احمد الراشد



مريم عادل يعقوب بن جبل



مشاري بدر عبدالعزيز البسام



مشاري جمال يوسف حسين مدوه



موضي عبدالله بدر المسلم



ناصر احمد يوسف العبيدلي



نبيلة احمد حيدر احمد



نجد محمد عبدالحميد المانع



نور ناصر سليمان علي المحيطيب



نور وليد نوري حسن



نورة امير عبدالخالق البلوشي



نورة خالد صالح التنيب



نورة فهد العبدالرحمن



نورة موسى سليمان الحريص



نوره يوسف زايد الشرار



هاجر عبداللطيف بن نخي

التخصص: تطوير مواقع الكترونية ـ بوكسهل

حسنه وليد سالم الهويدي



رحاب حامد حزام الزعبي

التخصص: ادارة الاعمال ـ بوكسهل

آلاء بدر دعيج الفهد



أنوار جاسم محمد الخلفان



ابرار فاضل علي مطر



اثير سامي سعود المفرح



ارزاق فلاح مهدى المرزوق



اميرة فهد شعيب الفضلي



انوار نادر شيهان العتيبي



بتول محمد غلوم عبدالله



بدريه سامى عبدالله الرويلي



جميلة معجب شمروغ العتيبي



حصة عبدالرزاق عثمان مطر



حنان عبدالرضا احمد الهندياني



حوراء عامر حيدر الوثيقي



خديجة بدر محمد بهبهاني



دانة عبدالعزيز حسين الشعلان



دان ناصر احمد الدخيل



دلال محمد ابراهيم العبيدلي



رقيه سالم سعد سعيد



روان سمير احمد المحميد



ريم علي عبدالله البليس



زينه خالد علي الشطي



سارة احمد فاضل القضبان



سارة شهاب احمد حاجية



سارة محمد برغش حركان



سارة يعقوب ابراهيم بوحيمد



شهد عيسى محمد الراشد



شيخة راضى رشيد الشمري



شيخة ناصر فهيد العجمي



عائشة احمد سالم الحجي



عايشة خالد عبدالله العسيري



علياء مختار غلوم قاسم



فاطمة اسماعيل علي اسماعيل



فاطمة بدر غلوم الكندري



فاطمة عواض مهدي العتيبي



فاطمة ماجد سلطان راشد



فضة ابراهيم سالم التوم



كوثر عيسى عباس الصراف



لطيفة علي محمد الشدوخي



لطيفة فهد محمد الخباز



ليالي ضاحي علي الضاحي



مريم بدر عبدالله الخليل



مريم عبدالحميد شملان الجناع



مريم محمد جاسم الاشوك



مريم محمد حمود هويشل



مها مانع محمد العجمي



مي حمد محمد علي



نعيمة ابراهيم يعقوب البطي



نمشة فهد هايف العجمي



نور خالد عودة الحربي



نورة مفرح طماح السبيعي



هاجر عايد محمد الضليعي



هاجر فاضل شناوة عسكر



هدى سلطان عبدالله العتيبي



هلا طلال هلال الرومي العجمي



وصال حسين على خير الله

التسويق: تسويق ـ بوكسهل

أسماء علي مبارك محمد



اسيل اسعد خلف الدرباس



ساره هاني عبدالله بلوشي



شهد حمد صالح دخيل



غدير عبداللطيف يعقوب محمد



مها أحمد صالح الشبعان

التخصص: تصميم جرافيكي ـ بوكسهل

اسراء منصور عايش السلامين



سارة جمعة خميس المقرون



شهد احمد سلطان بوفتين



شيخة عيد ناصر البداح



لجين ياسر محمد العجمي



نورة خالد سعد فرج



نورة عيسى صالح العتال



هيام يوسف عبدالله المعيوف

التخصص: اعمال مصرفية ـ بوكسهل

بتول عبدالله حيدر محمد



حوراء عبدالله مندني حسين



روان حمد مبارك الهاجري



شروق تركي هابس العتيبي



مها سالم صالح العجمي

التخصص: ديكور وتصميم الداخلي ـ بوكسهل