«داخلية حماس» تحدد آلية السفر عبر معبر رفح خلال العيد

قالت وزارة الداخلية والأمن الوطني في حكومة حركة المقاومة الإسلامية «حماس»، المقالة بقطاع غزة، الأحد، إن السفر في الفترة الحالية عبر معبر رفح البري سيكون للمواطنين المسجلين في الكشوف التي تسبق عيد الفطر. وأوضحت الوزارة أن «التسجيل في الوقت الحالي متوقف، وأن على من يرغب في السفر بعد العيد التوجه يوم 12 أغسطس الجاري للتسجيل من أجل السفر». وقال مدير معبر رفح، ماهر أبو صبحة، في بيان صحفي، إن «العمل في معبر رفح حاليًا مخصص لتلك الكشوفات بواقع 3 أتوبيسات يوميًا، أي ما يقارب 150 مواطنًا».

شبكةعيونالإخبارية

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