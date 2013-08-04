أخبار عاجلة

علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» -
فيديو| بكري عن مصير الجزيرتين: «الدستورية » هي المعنية بحسم الجدل -
محافظ سوهاج يلتقي مدير منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

«داخلية حماس» تحدد آلية السفر عبر معبر رفح خلال العيد

Google+ Print
«داخلية حماس» تحدد آلية السفر عبر معبر رفح خلال العيد «داخلية حماس» تحدد آلية السفر عبر معبر رفح خلال العيد
قالت وزارة الداخلية والأمن الوطني في حكومة حركة المقاومة الإسلامية «حماس»، المقالة بقطاع غزة، الأحد، إن السفر في الفترة الحالية عبر معبر رفح البري سيكون للمواطنين المسجلين في الكشوف التي تسبق عيد الفطر.  وأوضحت الوزارة أن «التسجيل في الوقت الحالي متوقف، وأن على من يرغب في السفر بعد العيد التوجه يوم 12 أغسطس الجاري للتسجيل من أجل السفر». وقال مدير معبر رفح، ماهر أبو صبحة، في بيان صحفي، إن «العمل في معبر رفح حاليًا مخصص لتلك الكشوفات بواقع 3 أتوبيسات يوميًا، أي ما يقارب 150 مواطنًا». 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية