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ماجد المهندس ينظم ست حفلات تبدأ في قطر وتنتهي في المغرب

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ماجد المهندس ينظم ست حفلات تبدأ في قطر وتنتهي في المغرب ماجد المهندس ينظم ست حفلات تبدأ في قطر وتنتهي في المغرب

كتب : محمد عبدالجليل منذ 29 دقيقة

يستعد المطرب العراقي ماجد المهندس لتنظيم جولة غنائية خلال الأيام المقبلة تبدأ في مهرجان العيد الغنائي الذي يحييه في سوق واقف بتاريج 9 أغسطس الجاري، والتي تنظمها إذاعة وتلفزيون الريان، ويغادر المهندس العاصمة القطرية بعد ذلك متجها إلى "دبي" في دولة الإمارات العربية المتحدة لإحياء ثاني حفلاته الغنائية يوم 11 أغسطس من فندق الحبتور جراند "شاطي الجميرا" قاعة الأندلس، لينتقل بعدها في يوم 13 أغسطس إلى "لندن" لإحياء حفل آخر في فندق "الجرفنر هاوس" جريت رووم- بارك لين.

ويتوجه "المهندس" إلى رابع حفلاته الغنائية الجماهرية يوم 14 أغسطس إلى مدينة "كان" الفرنسية بفندق جي دبليو ماريوت، ومن ثم العاصمة الفرنسية "باريس" يوم 25 أغسطس، في قاعة الليدو، ليختتمها مع الجمهور المغربي في مدينة "الدار البيضاء" يوم 27 أغسطس 2013.

وترافقه في جميع الحفلات فرقته الموسيقية بقيادة المايسترو مدحت خميس، والتي جهز برفقتها جدولا غنائيا مختلفا يتضمن مجموعة من أهم أغنياته التي طرحت في الألبومات إلى جانب الأغنيات المنفردة، مبديا سعادة كبيرة بهذه الحفلات الغنائية التي سيلتقي بها مع شريحة كبيرة من الجمهور في الوطن العربي والدول الأوربية.

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