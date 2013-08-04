صلاح: أسافر إلى فلسطين وليس إسرائيل

يعتبر محمد صلاح نجم بازل أن سفره مع فريقه لمواجهة مكابي تل أبيب في دوري أبطال أوروبا ليس لإسرائيل وإنما لأراضي فلسطينية اغتصبها الاحتلال.

ويحل بازل ضيفا على مكابي تل أبيب في إياب الدور التمهيدي الثالث من دوري أبطال أوروبا بعد فوزه بهدف في الذهاب.

سفر صلاح إلى إسرائيل كان مادة خصبة للإعلام المصري والسويسري في الفترة السابقة، قبل أن تحسم إدارة بازل الأمر بالتمسك بسفر صلاح مع بعثة الفريق.

وقال صلاح لـFilGoal.com يوم السبت: "موقفي كان واضحا منذ البداية برفض السفر إلى إسرائيل في مباراة الإياب، ولكن نتيجة مباراة الذهاب لم تخرج كما تمنيت ولم تحسم تأهلنا".

وتابع "نقلت رغبتي تلك إلى إدارة النادي، ولكن الجهاز الفني للفريق عقد جلسة معي أخبرني فيها بضرورة تواجدي لحاجة الفريق إلى مجهوداتي وكان علي في النهاية الانصياع لرغبته".

وأضاف "في النهاية أنا لاعب محترف ولابد أن التزم برغبات النادي واحترم تعاقدي معه".

صلاح قدم أداء مميزا مع بازل في مباراة الذهاب وصنع هدف الفوز، وكان قريبا من التسجيل في أكثر من لقطة.

وأضاف صلاح "اعتبر نفسي مسافرا إلى فلسطين وليس إلى إسرائيل كما يُنشر في وسائل الإعلام، واتفقت مع الإدارة على السماح لي بزيارة المسجد الأقصى والصلاة هناك".

وأتم الجناح الدولي "هناك شيئا إضافيا أقنعني بالسفر وهو رغبي في إقصاء هذا الفريق من دوري الأبطال، حتى لا يُرفع علم الاحتلال في الأدوار المتقدمة من البطولة".