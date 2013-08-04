في مثل هذا اليوم .. الأهلي يقهر ريال مدريد في الظهور الأول لجوزيه

في الرابع من أغسطس عام 2001 استضاف الأهلي فريق ريال مدريد الإسباني في المباراة التي أطلق عليها مباراة القرن بعد تتويج كلا الفريقين بلقب نادي القرن في قارته.

المباراة أيضا التي احتضنها ستاد القاهرة شهدت الظهور الأول للمدرب البرتغالي مانويل جوزيه خلال ولايته الأولى والتي قضى فيها موسم واحد مع الأهلي قبل أن يعود مرة أخرى في 2004.

وبدأت المباراة بسيطرة تامة من ريال مدريد وأضاع الملكي أكثر من فرصة للتقدم عن طريق راؤول وسافيو وروبرتو كارلوس الذي سدد كرة ارتطمت بالقائم الأيمن للحضري.

وفي الشوط الثاني كان الأمر مختلفا تماما إذ سيطر الأهلي على مجريات المباراة وسجل النيجيري صنداي هدف المباراة الوحيد بعد أن راوغ حسام غالي حارس ريال مدريد سيزار سانشيز ومرر الكرة للنيجيري الذي لم يجد صعوبة في إيداعها داخل الشباك.

وأضاع الأهلي أكثر من فرصة لمضاعفة النتيجة، إذ منع القائم والعارضة هدفين من علاء إبراهيم وخالد بيبو كما أضاع وائل رياض إنفرادا صريحا بالحارس سانشيز لتنتهي المباراة بفوز تاريخي للأهلي بهدف نظيف.

شاهد ملخص المباراة علي النسخة الإنجليزية