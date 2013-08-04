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إيفون ستاروفسكي تشارك آرون إيكهارت بطولة فيلم الرعب I, Frankenstein

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إيفون ستاروفسكي تشارك آرون إيكهارت بطولة فيلم الرعب I, Frankenstein إيفون ستاروفسكي تشارك آرون إيكهارت بطولة فيلم الرعب I, Frankenstein

كتب : عمرو عز الدين الأحد 04-08-2013 13:33

تشارك النجمة الأسترالية الحسناء إيفون ستاروفسكي، في بطولة فيلم الرعب I, Frankenstein، والذي يقوم ببطولته النجم آرون إيكهارت والممثل الشاب جاي كورتني.

وفي حديث خاص لمجلة "توتال فيلم" قالت ستاروفسكي إنها تؤدي دور عالمة في مجال الفسيولوجيا الكهربائية اسمها تيرا، "تحب عملها بشدة ومنغمسة فيه حتى النخاع، وتجري أبحاثها حول إعادة أحياء الأشياء التي ماتت"، وأضافت "لكنها عندما تواجه حقيقة المخلوق الذي أعيد للحياة، فإن عالمها أصابته هزة غيرت ملامحه، بعدما وضعت في مواجهة مع ذلك العالم غير العادي، والتي ستكتشف أنها لم تكن تعرف عنه شيئا".

إيفون ستاروفسكي شاركت من قبل في العديد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية، كان أهمها مشاركتها في الموسم السابع من مسلسل التشويق والإثارة Dexter.

فيلم I, Frankenstein، ينتمي لفئة الرعب، ومقتبس من رواية مصورة للممثل وكاتب السيناريو الأمريكي كيفين جريفو، ومن المقرر عرض الفيلم في 2014.

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