بالصور| علا غانم لـ"نيشان": "الإخوان" فشلوا.. و"مرسي" كان "طابق على نفسنا"

كتب : فاطمة النشابي الأحد 04-08-2013 12:00

اعترفت الفنانة علا غانم، بشكل غير مباشر، بأنها تعرضت للعنف الأسري من قبل زوجها الثاني الذي استمر زواجهما لمدة 7 أشهر، وصفتها بأنها أسوأ أيام حياتها، وقالت علا غانم، التي استقبلها نيشان في حلقة أمس من برنامج "أنا والعسل" الذي يعرض على قناتي "الحياة 2" والـ"LBC" اللبنانية، أنها تزوجت ثلاث مرات، الأولى كانت من وليد الضفراوي في سن الـ 17، وأنجبت ابنتين هما كاميليا (21 عاما) وفريدة (19 عاما) وانفصلت عنه بعد 5 سنوات لأنها لم تكن سعيدة معه، أما زواجها الثالث فهو مستمر منذ 8 سنوات، بعد أن تعرفت عليه في أمريكا.

قالت علا، إنها لم تنفصل عن زوجها الثاني بعد أول مرة تعرضت فيها للإهانة والعنف؛ خوفا من الفشل في الزواج، أما عن سبب هذا الزواج فقالت إنها تعبت من الوحدة وكانت محتاجة أن تكون زوجة، ولكنها أخطأت بحق نفسها، ووصفت طليقها بأن كل ما فيه سيء، وبأنها لا تحب أن تسمع اسمه أو أن تراه أو أن تتواجد معه بنفس المكان، وحول سؤال وجهه إليها نيشان إن كانت تعرضت للعنف؟، لم تجب علا بوضوح، ولكنها قالت إنها لم تعد تستطيع النظر إليه، ونصحت كل سيدة تتعرض للعنف أن تترك له البيت وأولاده، وتذهب لتعمل وتحقق استقلاليتها.

قالت علا، إن مسلسل "مزاج الخير" يروي حكاية مدمني "الترامادول"، مشيرة إلى أن هذا الإدمان أصبح أشبه بالموضة غير المعروف نهايتها، ورغم أن المسلسل هو رائج في المقاهي إلا أن علا استغربت أن بعض الأسر تمنع أولادها من مشاهدته، وأشادت بمقدرة المخرج مجدي الهواري على إعطاء كل ممثل حقه، وحول الانتقادات التي وجهت إليها بسبب المشهد الذي ظهرت فيه بالبشكير الأحمر والماء يتصبب من جسدها، قالت إنه لم يكن مبالغا فيه، وأن عبير صبري أيضا ظهرت بالـ"البرنص"، وبررت ذلك بأن المسلسل عرض على الرقابة ولم يتم حذف أي من المشاهد، وقالت إن جمهورها هذا العام من الرجال، بينما كان من النساء في العام الماضي بسبب دور "أنهار" في "الزوجة الرابعة"، كما تحدثت علا عن مسلسل "الزوجة الثانية" وقالت إنه امتداد للفيلم، الذي ظُلمت فيه سناء جميل على حساب سعاد حسني.

وعن الوضع السياسي، قالت علا، إنها لم ولن تتعامل مع الإخوان، ولم تشهد فشلا كالذي شهدته في عهدهم، وتساءلت حول تواجد خيرت الشاطر على نفس المنصة التي قتل عليها السادات، إن كان يتحدى شعبا كاملا، ووجهت في الختام رسالة للرئيس السابق محمد مرسي، قالت فيها: "أنت كنت طابق على نفس كل مصري.. مرَكب الهم لمصر كلها ومصر كانت حزينة".