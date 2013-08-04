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"الإعلام": لا تغييرات في "ماسبيرو" قبل فض اعتصامات "الإخوان"

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"الإعلام": لا تغييرات في "ماسبيرو" قبل فض اعتصامات "الإخوان" "الإعلام": لا تغييرات في "ماسبيرو" قبل فض اعتصامات "الإخوان"

كتب : انتصار حسني الأحد 04-08-2013 13:26

نفى مصدر مسؤول في وزارة الإعلام، كل ما تردد في الساعات الأخيرة حول قيام درية شرف الدين وزيرة الإعلام، بإصدار حركة تغييرات جديدة، وأكد أن الحركة لن تصدر إلا بعد العيد والانتهاء من فض اعتصامات الإخوان المسلمين في ميداني النهضة ورابعة العدوية؛ بسبب انشغال جميع أجهزة الدولة بهذا الملف في الوقت الراهن، إضافة إلى وجود دور كبير لوزارة الإعلام بالتعاون مع الهيئة العامة للاستعلامات للتأكيد للعالم الخارجي والداخلي أن فض الاعتصامات لن يتم إلا وفقا لطرق قانونية للحافظ على حياة المعتصميين، كما أكد أن أسماء القيادات المرشحة للمناصب الجديدة ما زالت في الرقابة الإدارية بماسبيرو لتحديد الموقف النهائي.

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