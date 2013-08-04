السماح للفلسطينيين فوق 40 عامًا بدخول القدس بدون تصريح لإحياء ليلة القدر بالمسجد الأقصى

كتب : أ ش أ الأحد 04-08-2013 12:51

أعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، أنه في إطار الاستعدادات والترتيبات التي يتم اتخاذها في محيط المسجد الأقصى بمناسبة ليلة القدر، فسيتم السماح لفلسطينيي الضفة الغربية لمن هم فوق سن الـ40 عامًا فقط بالصلاة والتعبد بدون الحاجة لتصاريح، وستمنع المركبات الخصوصية من الدخول إلى منطقة الحرم القدسي الشريف.

وقالت لوبا السمري، الناطقة بلسان الشرطة الإسرائيلية، في تصريحات صحفية اليوم، إنه سيتم تطبيق هذه الشروط التي طبقت على دخول الفلسطينيين أيام الجمع من شهر رمضان المبارك، بحيث سيسمح بدخول الفلسطينيين من الضفة الغربية للرجال ممن تفوق أعمارهم عن الأربعين عامًا بدخول القدس والتوجه إلى المسجد الأقصى للتعبد وإحياء ليلة القدر دون حاجة لحيازة أية تصاريح، فيما سيسمح للنساء من كافة الفئات العمرية وللأطفال حتى سن 12 عامًا بدخول القدس دون حاجة لحيازة أي تصاريح.