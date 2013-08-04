تأنقي باللون البرتقالي

اللون البرتقالي كان حاضرا بوضوح في عروض أسابيع الموضة الأربعة لموضة هذا الصيف رغم ان هذا اللون لا يستهوي كثيرا من النساء اللائي يجدن صعوبة في التعامل معه ويترددن كثيرا في اختياره , الا المصممين قد قدموه في هذا الموسم بخطوط ودرجات وظلال رائعة تناسب كل انواع البشرة مع ومضات من الدرجات اللماعة والنيونية التي تناسب أجواء الصيف الحارة .وقد ظهر البرتقالي مع الأصفر في توليفة رائقة ومع الأبيض في توافق مثالي وأيضا مع الفضي والذهبي لمشاوير المساء . ويضم اللون البرتقالي عادة طيفا كبيرا من التدرجات اللونية التي تبدأ بالبرتقالي المائي المائل للأبيض وصولا إلى البرتقالي المحروق الذي يقترب من البني , وهذا ما يتيج للمرأة فرصة اختيار الدرجة التي تناسب ذوقها واسلوبها في اللبس والتي تضفي مزيدا من التألق والإشراق على لون بشرتها . ورغم ان كل الإختيارات مفتوحة أمام المرأة إلا ان خبراء الموضة ينصحونها بعدم الظهور بطلة البرتقالي الكاملة التي تغطي الجسم من الرأس وحتى القدمين لأنها ستظهر وكأنها ذاهبة إلى حفلة تنكرية .

وإليك اللون البرتقالي كما ظهر على منصات العروض بتوقيع أشهر المصممين ومنهم : " ماثيو ويليامسون" و" ديفيد كوما " و " جاسبر كونران " و" دار فيرساتشي " و" دار بوتيغا فينتا" و"دار دولتشي آند غابانا " و" دار ميسوني " و" دار موستشينو" و" دار آيسبرغ" وآخرين .