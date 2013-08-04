شاهدي اختيارات شابات هوليوود في حفل YHA

تتنوّع اختيارات النجمات في احتفالات هوليوود وهو ما يوضح لنا اختلاف أذواقهنّ وتعدد اتجاهات الموضة. وفي حفل Young Hollywood Awards عمّت البساطة على إطلالات النجمات. قد يعود السبب إلى أنّ هذا الحفل مخصص لنجوم هوليوود من الشباب.

حضرت النجمة Selena Gomez الحفل متألقة بفستان أسود قصير من Versace بتفاصيل جلديّة أضافت له لمسة عصريّة جريئة . أما Lucy Hale نجمة مسلسل Pretty Little Liars فقد اختارت أن ترتدي اللونين الأبيض والأسود في إطلالة أنيقة للغاية .

لاحظنا تكرار اللون الأبيض والطبعات المورّدة على السجادة الحمراء للحفل، وقد تعرّضت النجمتين Holland Roden و Bailee Madison لموقف حرج إذ ارتدتا نفس التوب المورّد من Ted Baker بطريقتين مختلفتين .

Holland Roden اختارت أن ترتدي هذا التوب مع بنطلون بنفس الطبعة ومع لون أحمر شفاه برتقالي مشرق وتسريحة ذيل الحصان الجذّابة فحصلت على لوك عصري وشبابي. أما زميلتها Bailee Madison فقد فضّلت أن تعتمد المظهر الكلاسيكي الأنيق بارتداء توب Ted Baker المورّد مع تنورة قصيرة مع حذاء كلاسيكي باللون الأسود وتموجات شعر أنيقة.