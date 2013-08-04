اشتباكات بين الأهالي فى قرعة وحدات “الأولى بالرعاية” بالفيوم

قررت محافظة الفيوم إرجاء القرعة العلنية الخاصة بالوحدات السكنية للأسر الأولى بالرعاية إلى موعد أخر لم يحدد ، بسبب المشاجرات التى اندلعت بين الاهالى المتقدمين للقرعة ممن لم يقع عليهم الاختيار ، الأمر الذي أضطر أعضاء اللجنة المشرفة إلى الانسحاب وتأجيلها الى أجل غير مسمى .

كانت محافظة الفيوم , قد شكلت لجنة برئاسة اللواء محمد حسن حمودة السكرتير المساعد للمحافظة بالقرار رقم 169 لسنة 2013 لتوزيع 69 وحدة سكنية بمنطقة هوارة المقطع التابعة لمركز ومدينة الفيوم وقد تقدم للقرعة 1500 أسرة .

اعتمدت اللجنة 16 حالة من مساكن أبو ديهوم التابعة لمركز إطسا بعد البحث على الطبيعة وقررت بالإجماع بناء على القواعد التي وضعت استحقاق 11 حالة ورفضت 5 حالات واشترطت اللجنة سداد الإيجار و إحضار خطاب بالتسليم من الوحدة المحلية لمركز و مدينة إطسا.

كما تقرر قبول 12 حالة لأسر كانت تقيم بخيام بالشارع بسبب تصدع العمارة 20 بمساكن الشيخ حسن , واعتبرت اللجنة تلك الحالات ضرورية وواجب تسليمها وحدات سكنية نظراً لظروفهم الصعبة , وكذلك 22 حالة كانت تقيم بالعمارة رقم 42 بمنطقة كيمان فارس الصادر لها قرار بالإزالة رقم 56 لسنة 2009 .

وأكد اللواء محمد حموده السكرتير المساعد أن 31 حالة أخرى مستحقة فحصتها اللجنة بعد التظلمات وقررت قبولهم بعد فحص على الطبيعة واستطلاع رأى الشئون القانونية.

وقررت اللجنة تأجيل حالات الإعاقة وحالات الترقية من وحدات صغيرة إلى وحدات أوسع والحالات المتقدمة في إعلان شهري يناير وفبراير 2011 وتأشيرات المسئولين الخاصة بمنح وحدات سكنية لدواعي إنسانية , وتأجيل حالات الإزالة التي تقدمت بطلبات بإعلان 2011 لحين بناء وحدات سكنية جديدة .