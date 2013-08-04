حملات توعية لنشر الطاقة البديلة في أسيوط

كتب : سعاد أحمد الأحد 04-08-2013 12:43

أعلنت جمعية "كل الناس" للتنمية توقيعها بروتوكول تعاون مع مركز إعلام أبوتيج التابع للهيئة العامة للاستعلامات وذلك لتنفيذ حملات توعية مشتركة لنشر الطاقة البديلة في أسيوط. صرح بذلك عادل توفيق مدير جمعية كل الناس للتنمية الشاملة.

وأشار مختار عبد العزيز عضو مجلس إدارة جمعية كل الناس، إلى أنه يتم التنسيق المشترك بين الجمعية ومركز إعلام أبوتيج بموجب بروتوكول التعاون لعقد حملات توعية لأهالي قرى ومراكز أسيوط في الغنايم وصدفا وأبوتيج وساحل سليم والبداري لنشر فكرة إنشاء محطات الطاقة البديلة بالقرى فضلا عن أفكار الجمعية التي تخص استغلال الطاقة المتجددة ومنها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.